Mírně vzrostl počet lidí, kteří jsou s koronavirem v nemocnicích. Ve středu jich bylo 67, o dva více než o den dříve. V těžkém stavu bylo 14 pacientů, v úterý jich bylo 11.

Odborníci očekávají, že s nadcházejícím návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 sílit. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška by i při vysoce rizikovém scénáři vývoje mohlo být v nemocnicích kvůli covidu v druhé polovině září kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče.

Laboratoře ve středu provedly zhruba 66 tisíc testů, o 14 tisíc méně než před týdnem. U preventivních a plošných testů, které jsou nejčastější, stoupl proti předchozí středě podíl pozitivních vzorků z 0,13 na 0,21 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se zvýšil z 0,51 na 0,59 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky, stoupl podíl pozitivních výsledků z 1,89 na 2,46 procenta.

Nejméně nakažených v Olomouckém kraji

Epidemická situace se liší v jednotlivých krajích. Nejhůře na tom je momentálně Praha, kde za uplynulých sedm dní připadá na 100 tisíc obyvatel 30 nakažených. Ve středních a jižních Čechách je incidence 15, v Libereckém a Karlovarském kraji 12. Naopak v Olomouckém kraji připadají na 100 tisíc lidí v předchozím týdnu čtyři případy koronaviru, což je nejméně v Česku.

Od loňského března, kdy epidemie v ČR začala, odhalily laboratoře 1 678 331 případů covidu-19. Většina lidí se z nákazy již vyléčila. S koronavirem naopak zemřelo 30 393 nakažených. V poslední pěti dnech ministerstvo neeviduje žádnou oběť.

Za poslední dva týdny přibylo šest podezření na úmrtí po očkování proti covidu, celkově jich je 109. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Lidé za uplynulých 14 dní nahlásili také asi 340 podezření na jiné nežádoucí účinky, celkem jich je od začátku očkování 7864. Většinou popisují reakce jako horečku, zimnici, únavu, reakci v místě vpichu, příznaky chřipky a podobně. Vyplývá to z pravidelné zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Znovu ji ústav aktualizuje až 9. září.