Na severovýchodě země se už ve čtvrtek odpoledne a večer vyskytovaly místy bouřky, při kterých podle meteorologů ojediněle spadlo i přes 100 milimetrů srážek, nejvíce to bylo okolí Mladé Boleslavi nebo kolem Rychnova nad Kněžnou. "Tyto extrémní srážky způsobily i rychlý vzestup hladin vodních toků, a tak na některých místech byly dosaženy i SPA," uvedl ČHMÚ.

Déšť zvedl hladinu říčky Klenice v Mladé Boleslavi. Město proto nechalo zvednout lávku u Olympie a přichystané jsou také pytle z pískem, kdyby se voda vylila z břehů.

Strážníci pak nadále sledují situaci na Klenici i na Jizeře. Žádná dramatická situace by ale nastat neměla. To potvrzují také středočeští hasiči. Podle mluvčího Petra Svobody měli hasiči na Mladoboleslavsku během pátečního dopoledne tři výjezdy. „Jeli jsme k odstranění stromu v Bělé, k překládce SŽDC, a do cestovní kanceláře, do níž tekla voda, to však bylo způsobeno prasklou stoupačkou u sousedů,“ zmínil Svoboda.

Výstraha @CHMUCHMI pro @hkregion zmírněna – aktuálně platí do odvolání povodňová bdělost pro celý kraj s nízkým stupněm nebezpečí. Před vydatným deštěm varují meteorologové v okolí ORP Nové Město nad Metují, Náchod, Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Vrchlabí. https://t.co/onea5f796p — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) June 19, 2020

Aktuálně jsou povodňové stupně na pěti tocích. V Moravskoslezském kraji je Jičínka v Novém Jičíně od 07:30 zpět na druhém stupni, tedy ohrožení, a na Lučině v Horních Domaslavicích platí první stupeň, tedy stav bdělosti. V sousedním Zlínském kraji dosahuje Bytřička na stanici Bystřička nad nádrží druhého povodňového stupně a na stanici Bystřička pod nádrží prvního povodňového stupně. Na Vysočině platí první stupeň na Želivce a v Královehradeckém kraji na Cidlině.

V kraji se s vydatným deštěm potýkají od čtvrtečního odpoledne. Večer byl třetí stupeň povodňové aktivity na Polančici v Polance nad Odrou. Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková okolo 07:45 uvedla, že v regionu platí třetí povodňový stupeň už jen na Polančici v Polance nad Odrou. Jičínka v Novém Jičíně klesla na druhý stupeň povodňové aktivity, kterého už dosáhla také Bílovka ve Velkých Albrechticích na Novojičínsku.

Na prvním povodňovém stupni je Lučina v Domaslavicích na Frýdecko-Místecku. "Povodí je velmi nasycené. Lze předpokládat, že při opakovaných srážkových epizodách avizovaných Českým hydrometeorologickým ústavem se situace zhorší a může být dosaženo pětiletých až dvacetiletých povodní na celém území Povodí Odry," uvedla Vlčková.

Problémy jsou zatím nejvíce na menších tocích, ale lze očekávat že se situace začne zhoršovat i na těch větších. Nádrže v regionu jsou připraveny, voda je v zásobním prostoru a retenční prostory sloužící právě pro zachycení povodně jsou nachystány.

Odčerpávali vodu ze sklepů

Hasiči během čtvrtka odčerpávali vodu ze sklepů, garáží, výtahů a pročišťovali kanály a jiné propustky. Nejhorší situace byla v Ostravě, řekl ČTK mluvčí hasičů Petr Kůdela. Zásahy jsou zatím bez zranění. V noci museli hasiči stavět na čtyřech místech v regionu také ochranné hráze. Použili k tomu více než 300 pytlů s pískem. Dvě hráze se stavěly v Novém Jičíně-Žilině, v Ostravě-Svinově a Šenově u Ostravy.

Vytahovali také osobní automobil, který vjel do vodní laguny na křižovatce Martinovské a Provozní ulice v Ostravě a jejich okolí. Městská policie tam odkláněla dopravu, přes lagunu nemohly projet ani tramvaje. Hasiči tam čistili kanálové vpusti, aby mohla voda odtéct.

Dnes ráno hasiči čerpali vodu například ze zatopené mateřské školy v Ostravě-Porubě. Povodňová bdělost a pohotovost, tedy možné dosažení prvního a druhého stupně povodňové aktivity, platí i v částech Středočeského a Jihočeského kraje a Vysočiny a v celé východní polovině země do odvolání.

Vydatnější srážky se očekávají v severovýchodní polovině Česka i o víkendu. "Celkově do nedělního večera na východě a severovýchodě území může spadnout od 40 do 100 milimetrů srážek. Proto se budou v zasažených oblastech i nadále zvedat hladiny vodních toků, i když pomalejším tempem než během včerejšího dne (čtvrtka)," uvedli meteorologové.

Na říčce Bystřičce nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku vystoupala v noci na dnešek hladina na druhý povodňový stupeň, který značí pohotovost. Na stejném toku pod přehradou platí aktuálně první stupeň povodňové aktivity označující bdělost. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na Bystřičce nad nádrží evidovali hydrometeorologové a vodohospodáři dnes v 07:30 stav hladiny na 63 centimetrech. O 13 centimetrů tedy byl nad přehradou překročen druhý povodňový stupeň. Pod přehradou byla hladina říčky ve stejný čas na 83 centimetrech, tedy tři centimetry nad spodní hranicí prvního povodňového stupně.

Více zde:

Hladiny řek v regionu stoupají kvůli vydatným srážkám. Ve čtvrtek odpoledne se v Ostratě na Zlínsku vylil z koryta potok. Zaplavil silnice, chodníky a sklepy rodinných domů, odkud hasiči odčerpávali vodu. Pročistili také propustek pod mostem, aby zamezili dalšímu stoupání hladiny. "Následně otevřeli kanálovou vpusť, díky čemuž začala voda pomalu opadávat. Hasiči postupně začali oplachovat i silnici, která byla silně zanesena blátem," uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Ve Zlínském kraji by dnes podle předpovědi ČHMÚ mělo být zataženo s deštěm nebo občasným deštěm, místy se objeví i vydatné srážky. K večeru bude déšť postupně od jihozápadu ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 15 až 18 stupňů Celsia. Pro většinu Zlínského kraje platí do dnešních 18:00 výstraha meteorologů před velmi vydatným deštěm, v okolí Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí na Vsetínsku se dokonce mohou vyskytnout extrémní srážky. Hrozí tam proto mimo jiné zaplavení silnic nebo pády stromů v podmáčené půdě.

Aktuální situace na meteoradaru:

Tichá Orlice v Čermné dosáhla prvního stupně

Hladina řeky Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku dnes dopoledne po silných deštích stoupla nad úroveň prvního stupně povodňové aktivity. Na prvním stupni se od čtvrtečního odpoledne drží také Cidlina v Jičíně. ČTK to dnes zjistila z dat Povodí Labe. Ve čtvrtek odpoledne byl krátce dosažen třetí stupeň povodňové aktivity (SPA) na řece Kněžná v Rychnově nad Kněžnou, ta se však již ve čtvrtek večer vrátila k normálu.

Silný déšť od čtvrtečního odpoledne v Královéhradeckém kraji způsobil lokální záplavy. Nejhorší situace byla v povodí řek Orlice na Rychnovsku a Cidliny na Jičínsku. Hasiči evidují za tuto dobu asi 120 událostí, hlavně šlo o technickou pomoc při odstraňování následků přívalových dešťů, jako bylo čerpání vody ze zatopených objektů, vyplynulo z informací krajských hasičů. Většina zatopených domů byla zasažena vodou z polí a luk či rozvodněných místních potoků.

"Noc byla z pohledu hasičů o poznání klidnější, aktuálně není v terénu žádná jednotka, která by odčerpávala vodu ve včera zasažených oblastech. Během noci a rána jsme měli pouze čtyři případy, kdy jsme odstranili spadlé stromy z komunikací," uvedla ráno mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Více zde:

Podle vodohospodářů lokální intenzivní srážky zasáhly v Královéhradeckém kraji obce Lupenice, Tutleky, Rybná nad Zdobnicí, Libáňsko a Hořicko, zasaženy byly desítky objektů.

Mírný vzestup hladiny a průtoků vodohospodáři očekávají ještě na dolní části Orlice a střední a dolní části Cidliny, kam dotéká voda z výše položených oblastí. "Až do neděle očekáváme nad naším územím srážky s maximálními úhrny za 24 hodin do 30 milimetrů. Na základě těchto srážek očekáváme pozvolné vzestupy hladin a průtoků na většině našeho území, dosažení SPA ale v tuto chvíli nepředpokládáme," uvedl uvedl vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Záplavy v Tutlekách

Na většině území Královéhradeckého kraje vodohospodáři za posledních 24 hodin zaznamenali srážky s úhrny obvykle do 20 milimetrů, nejvyšší srážkové úhrny okolo 40 milimetrů zaznamenali v Orlických horách a v povodí Cidliny. Nejvyšší úhrny srážek byly na stanici Smiřice (65 mm). "Úhrny srážek od čtvrteční 22:00 do rána se pohybovaly většinou do 10 mm. V důsledku těchto srážek došlo k rychlému vzestupu hladin vodních toků v povodí Orlice a Cidliny, aktuálně je většina zasažených profilů na poklesu, setrvalý stav mají dolní úseky vodních toků," uvedl Petr.

Přívaly vody ve čtvrtek na Rychnovsku místy komplikovaly také dopravu, byly zaplaveny některé silnice. Například hasiči v Kostelci nad Orlicí museli zachránit pět lidí ze dvou osobních vozidel, která uvázla na zaplavené silnici.

Na Vyškovsku řádí zejména řeka Litava v Brankovicích, která se dostala na druhý povodňový stupeň a hladina dál stoupá. Déšť totiž po pátečním poledni neustává. „Přitéká hodně vody z potoků, které máme nad obcí,“ přiblížil situaci krátce před třináctou hodinou starosta městyse Vladimír Procházka.

Místní zatím čerpají vodu z jednoho sklepa a z jedné garáže. „Plníme pytle s pískem. A připravujeme se na to, že by se mohl potok i vylít. Déšť sice není vydatný, ale pršet nepřestává,“ sdělil starosta.

Více zde:

Silné deště v Pardubickém kraji zasáhly hlavně Orlickoústecko

Čtvrteční deště zasáhly v Pardubickém kraji zejména Orlickoústecko. Hasiči od odpoledne do dnešního rána vyjížděli zhruva na třicet míst, kde hlavně odčerpávali vodu. Lidé z obcí se často připravovali na povodně a plnili pytle s pískem, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

"Například se pytlovalo v Načešicích i Heřmanově Městci, který byl nejvíce postižený v neděli po lokálním krupobití. Hasiči v celém kraji dále monitorovali vodní toky," řekla Horáková.

Odčerpávat vodu museli požárníci hned na několik místech, například když stoupala voda z potoka, který je blízko domu v Lukavicích na Orlickoústecku. Ve Sloupnici na Svitavsku také čerpali vodu nebo oplachovali vozovku od bahna v Hnátnicích na Orlickoústecku.

Výstraha s extrémním stupněm nebezpečí před silným deštěm platí i pro dnešní den. Naše krajské operační a informační středisko je už od včerejšího odpoledne posíleno, aby zvládalo nápor případných telefonátů. pic.twitter.com/ypuCZc9SJa — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) June 19, 2020

"Čerpadla se nezastavila ani v Letohradě, kde se voda valila z polí, zaplavila například sklad obchodu. Pročistit se musela kanalizace i kanálové vpusti v Lanškrouně či Výprachticích," uvedla Horáková.

Výstraha meteorologů na extrémní stupeň nebezpečí pro Pardubický kraj platí do dnešních 18:00, dodala mluvčí. Přívalové deště a bouřky zasáhly kraj i v sobotu a neděli, kdy škody byly větší. Začátkem příštího týdne budou srážky pozvolna ustávat a v druhé polovině týdne vystoupají teploty místy i na 30 stupňů Celsia.

"Evidujeme asi 120 událostí, kdy jsme poskytovali technickou pomoc při odstraňování následků přívalových dešťů. Noc byla naštěstí klidná, aktuálně není v terénu žádná jednotka, která by odčerpávala vodu ve včera zasažených oblastech," uvedli hasiči Královehradeckého kraje na svém twitteru.

Na druhé straně přibývalo vody v Divoké Orlici. V Kostelci nad Orlicí jí k dosažení prvního stupně chyběly po čtvrt na devět večer jen 3 centimetry. V Tutlekách na Rychnovsku se rozvodnil místní potok. Počet výjezdů hasičů každou chvíli strmě narůstal. Dlouhé hodiny práce je čekaly v Rychnově, kde voda zaplavila například Jiráskovu ulici.

Včerejší povodňová situace na Rychnovsku: pic.twitter.com/hUWFNavWzj — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) June 19, 2020

Bouřky a přívalové deště zasáhly Česko i o uplynulém víkendu. Deště zvedly hladiny řady řek a potoků, hasiči za oba dny vyjeli k více než 1350 případům. Odčerpávali vodu z domů, sklepů, garáží, odklízeli spadlé stromy a vyprošťovali auta. Nejpostiženější byly střední Čechy, Pardubický kraj a Vysočina.