„V Česku je naočkováno šest procent populace, což se nijak nevymyká okolním státům," řekl na tiskové konferenci ministr.

Celkem je podle něj naočkováno 623 tisíc osob, z toho 232 tisíc oběma dávkami. Vyočkováno je 85 procent dávek, které máme k dispozici.

Novinkou je, že od 1. března se na očkování mohou hlásit lidé ve věku nad sedmdesát let. V Česku jde o zhruba milion obyvatel. Začne také očkování zaměstnanců ve školství. Vakcinaci budou zajišťovat i praktičtí lékaři.

„Čas registrování nerozhoduje, rozhodující je zdravotní stav seniorů. Nemusí tedy čekat a registrovat se ihned po otevření registračního systému,“ popsal na tiskové konferenci. Rychlost registrace nebude klíčová ani při očkování učitelů. „Registrace bude fungovat za pomoci unikátního kódu,” dodal.

Na vakcinaci v Česku se podílí jen část praktických lékařů, která se přihlásila. Z pěti tisíc praktiků to udělalo asi 3500. „Důležité je, že praktický lékař v systému uvidí, který z jeho pacientů je očkován a který registrován. Důležité je, aby zpočátku kontaktovali své pacienty z řad obyvatel 80+, který ještě nejsou očkováni a ani registrováni,“ vysvětlil ministr.

Praktici budou moct však očkovat i lidi mladší 70 let, kteří jsou chronicky nemocní nebo je lékař vyhodnotí jako rizikové. „Nebudou to tisíce pacientů,” upřesnil ministr. Všechny vakcinační látky jsou podle něj do krajů rozdělovány podle klíče 65+, a to podle demografické situace v jednotlivých krajích.

Očkování učitelů a dalších profesí

„Žádné dodávky neleží ve skladech ministerstva, vlády nebo někoho jiného. Všechny očkovací látky jsou rozvezeny do krajů,“ doplnil.

Nyní se očkují především zdravotníci, klienti a zaměstnanci domovů pro seniory a senioři nad 80 let. Od soboty se budou moci do systému registrovat pracovníci škol, které vytipují jejich ředitelé. V první etapě očkování mají mít nárok na vakcínu především lidé od 55 let, pracovníci zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol či školských poraden.

V kolik hodin 1. března registrace lidí nad 70 let začne, zatím není jasné. Dnes se uskuteční zátěžové testy systému. Nebude ale záležet na tom, kdy se do systému zájemci přihlásí, očkovací místa je budou k vakcinaci řadit od nejstarších po mladší.

V Česku se od konce prosince očkuje vakcínami tří firem, a to Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Podle posledních údajů bylo podáno přes 600 tisíc očkovacích látek, z toho potřebné dvě dávky dostalo přes 226 800 lidí.

Odborníci považují očkování za hlavní řešení pandemie koronaviru. Celosvětově je ale nyní nedostatek očkovacích látek.