Arenberger: Testování ve firmách a školách bude nejméně do konce května

Ve školách i firmách se bude testovat na covid-19 podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) antigenními testy nejméně do konce května. Případné prodloužení dál do června chce ministerstvo vyhodnotit do 7. května. Ministr to řekl na dnešním jednání sněmovního zdravotního výboru. O dřívějším ukončení testování se diskutuje proto, že se nepodařilo vybrat dodavatele pro další testy do škol, bez nichž vystačí jen do konce příštího týdne.

Žáci prvního stupně Základní školy Kotlářská v Brně absolvovali první antigenní testy na Covid-19. | Foto: Deník/Jana Tomalová