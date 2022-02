Vítejte v olympijské realitě roku 2022.

Bach: Jsme politicky neutrální

Pokud jde o politický rozměr pekingské veselice, vše jde podle předpokladů. Organizace chránící lidská práva upozorňují na brutální čínský postup v Hongkongu, na neutěšené poměry v Tibetu, na koncentrační („převýchovné“) tábory pro Ujgury. Představitelé USA, Velké Británie a dalších demokracií vyhlašují alespoň diplomatický bojkot, zatímco vlivní sponzoři her vesměs mlčí a Čína odmítá jakékoli vměšování do svých vnitřních záležitostí.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zaujal již tradiční pozici netečného pštrosa. „Jsme politicky neutrální. Nemůžeme vyřešit problémy, které nevyřešilo několik generací politiků,“ tvrdí šéf MOV Thomas Bach.

Ke změně postoje ho nepřiměla ani nedávná kauza umlčení slavné tenistky Pcheng Šuaj, jež nedávno obvinila vysoce postaveného čínského politika ze sexuálního násilí a následně záhadně zmizela z veřejné scény. Když se zase objevila, nesl její návrat všechny rysy propagandistického totalitního divadélka, podle Bacha je ale tenistka v pořádku. Německý funkcionář tak komunistickému režimu výrazně pomohl nerozviřovat skandál těsně před olympiádou.

I v Madridu sněžilo víc

Ta bude historická v tom, že dosud žádné město nehostilo letní i zimní hry – až nyní Peking. Faktem však je, že valná část programu se bude konat ve vzdálenějších oblastech Jen-čching (alpské lyžování, bobová a sáňkařská dráha) a Čang-ťia-kchou (klasické lyžování, snow-boarding, biatlon). V čem je háček? V těchto čínských lyžařských rájích není skoro žádný sníh.

Například v Jen-čchingu, kde by měla Ester Ledecká 11. února obhajovat zlato v super-G, napadaly v lednu až březnu loňského roku jen dva centimetry sněhu. I v takovém Madridu byla bílá nadílka vydatnější. Organizátoři tak chystají masivní umělé zasněžování, což znamená značné riziko pro životní prostředí. Sjezdovky navíc měly zasahovat do přírodní rezervace (než byly hranice chráněného území pro jistotu změněny).

„V těch horách není prakticky žádný přírodní sníh. Může se stát, že z hlediska trvalé udržitelnosti půjde o nejhorší olympijské hry v historii,“ řekla pro agenturu Reuters geografka Carmen de Jongová ze Štrasburské univerzity.

Západní země neměly zájem

Největším strašákem však zůstává koronavirová pandemie, která začala právě v Číně. Už teď je jisté, že olympiáda bude pro zahraniční fanoušky uzavřená a také celá akce by se měla konat v obří bublině. Kontakt účastníků her s místními bude omezen na minimum. Podobné to bylo loni v létě v Tokiu, přesto se nezabránilo případům nákazy mezi sportovci. Stačí si vzpomenout na covidové fiasko české výpravy…

To všechno samozřejmě nutně vede k otázce, jaký má smysl pořádat zimní olympiádu na místě, kde není sníh, nesmějí tam být fanoušci a politika místní vlády popírá veškeré olympijské ideály. Potíž je v tom, že MOV v roce 2015 nakonec vybíral jen mezi Pekingem a kazašským městem Almaty – Oslo, Stockholm a další uchazeči své kandidatury stáhli. Pak už promluvila ekonomická síla čínského obra.

To ovšem ještě nikdo netušil, že svět zasáhne nebývalá pandemie, která všechno změní. Třeba NHL si od účasti na hokejovém turnaji v Pekingu slibovala lukrativní proniknutí na čínský trh, teď si ale raději nechala zajít chuť a svým hráčům cestu pod pět kruhů zatrhla.

Sami sportovci jsou v nezáviděníhodné pozici. Mnoho z nich sdílí rozpaky z místa konání her, zároveň pro ně často jde o vrchol kariéry. „Mělo se na to myslet, když Číně olympiádu přidělili. Je to dilema, ale snažím se tím nestresovat. Já to neovlivním,“ shrnula skikrosařka Nikol Kučerová.