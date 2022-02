Skokani dnes absolvují první oficiální trénink na středním můstku, kvalifikace na nedělní závod je v sobotu. Podle regulí smějí být nakažení účastníci her propuštěni z izolace poté, co budou mít negativní testy ve dvou dnech po sobě v rozmezí 24 hodin. "Jsem zničený a nemám slov," uvedl na instagramu bývalý juniorský mistr světa Polášek.

Z benjamínka je klíčový veterán. Navrátilce Červenku čeká čtvrtá olympiáda

ČOV oznámil, že pozitivní výsledek po příletu měla také jedna členka skokanského doprovodu, nicméně její potvrzující test byl negativní. Nyní se čeká na výsledek druhého kontrolního testu. Kvůli nákaze koronavirem do Pekingu zatím neodcestoval reprezentační trenér skokanů Vasja Bajc ani dodatečně nominovaný skokan Radek Rýdl.

"Pro kluky a celý skokanský tým je to samozřejmě velmi nepříjemná situace a nás všechny mrzí, že nastala. Ale za současného dění jsme ani nemohli očekávat, že se nám pozitivní testy po příletu úplně vyhnou. Objevují se zejména u lidí, kteří nákazu prodělali v poslední době. Než členové výpravy sednou do letadla, musejí projít dvěma povinnými PCR testy ze strany organizátorů. A navrch třetím testem, který jsme nastavili tak, aby do letadla nenastoupil nikdo PCR pozitivní. Tuhle proceduru podstoupili i skokani na lyžích," uvedl šéf výpravy Martin Doktor.

První pozitivní Češi

Hned po příjezdu se skokani ubytovali v jednolůžkových pokojích ve vesnici v Čang-ťia-kchou a s jinými skupinami z výpravy se nepotkali. "Vše řešíme s místními úřady. Několik hodin jsme čekali na jejich pokyny, teď už se zabýváme jednotlivými detaily," dodal Doktor.

Polášek s Kožíškem jsou prvními českými sportovci, kteří měli v Pekingu potvrzený pozitivní test na koronavirus. Po příletu charteru 28. ledna s největší částí české výpravy měl pozitivní test jeden z hokejistů, ale po dvou negativních potvrzujících testech se během jednoho dne vrátil do běžného režimu.

Kontroverzní olympiáda v Číně startuje. Sportovci se budou testovat každý den

Od 23. ledna bylo na hrách zatím zjištěno 102 pozitivních případů mezi sportovci a členy doprovodu a 185 mezi dalšími účastníky her.