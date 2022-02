"Cítím se dobře, ale uvidíme, jak to bude vypadat v den závodu na ledě. Pětka se startuje až v osm večer, touhle dobou se mi už chce spát. Věřím ale, že když se před závodem ráno prospím, tak večer budu připravená," řekla Sáblíková k netradičně pozdnímu startu rychlobruslařského programu v Pekingu.

Čtyřiatřicetiletou českou reprezentantku čeká na olympiádě druhý závod, v sobotu obsadila čtvrté místo na 3000 metrů. A přestože skončila na nepopulární pozici pod stupni vítězů, byla se svým výkonem a výsledkem spokojena, což platí i s odstupem několika dnů.

Necinklo to? Nevadí. Já jsem hrozně spokojená, přiznala Sáblíková

"Stále jsem hrozně ráda, jak se mi trojka jela. Dostalo mě to do dobré nálady a holky se mnou opravdu musí počítat. Forma se nikam neztratila i přesto, co jsem všechno měla za sebou," řekla Sáblíková. V průběhu sezony si trápily blíže nespecifikované problémy a před koncem roku se zranila při pádu v tréninku. "Boj o medaile bude samozřejmě hrozně těžký, kandidátek je hodně," podotkla trojnásobná olympijská vítězka.

Trenér Petr Novák po závodě na 3000 metrů uvedl, že o stupně vítězů budou na delší trati bojovat čtyři rychlobruslařky včetně Sáblíkové. Rodačka z Nového Města na Moravě ale vidí adeptek více a řadí mezi ně například i Rusku Nataliji Voroninovou. Držitelce světového rekordu se přitom trojka v Pekingu nevydařila a skončila až jedenáctá.

Deset světových titulů z pětky

"Víme ale, co se stalo v Salt Lake City, kde také trojku nejela tak, jak by chtěla a pak tam vyšvihla pětku, že jsme všichni koukali," poukázala Sáblíková na mistrovství světa před dvěma lety, kde ji Voroninová připravila o historicky nejrychlejší světový čas.

Hlavní favoritkou je vítězka trojky Irene Schoutenová z Nizozemska, která je i držitelkou nejlepšího času v této sezoně. Sáblíková, která jela pětku jen jednou, je v tabulkách osmá. V Pekingu se však ve dvanáctičlenném startovním poli představí jen čtveřice žen, které byly rychlejší než ona.

Sáblíková se na pětce stala desetkrát mistryní světa a vyhrála 13 závodů Světového poháru. "Mám ráda obě tratě, ale je pravda, že pětka byla takovou mojí dominancí několik let a musím říct, že kvůli tomu pocitu ji mám radši než než trojku. Těším se, samozřejmě na olympiádě je tenhle závod vždy těžký a je to taková výzva," řekla Sáblíková.

Martina se sesypala, přiznal Novák. V závodu ale Sáblíková zabojovala

"Říká se, oproti trojce je to jen pět kol navíc, ale posledních pět kol bolí absolutně nejvíce. Jsem sama zvědavá, jaké to bude tady. Led je těžký a i u chlapů bylo vidět, že po třech kilometrech někteří kluci začali hodně zpomalovat. Bude to hodně náročné," doplnila.

S jakou taktikou půjde na start, říct nechtěla. Prý se to ani dopředu nedá. "Člověk si může říct cokoliv, ale bude záležet na tom, v kterém pojedu páru, s kým a pak také jaký bude nastavený čas. Od toho se bude vše odvíjet. Po prvním, druhém kole já i trenér víme, na co se dá jet a pak se ladí. Zda zkusíme zrychlit, budeme to držet nebo zda je vůbec šance na úspěch," dodala Sáblíková.