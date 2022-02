Rodačka z Uherského Brodu v loňském roce více než výsledky zaujala svatbou s americkou přítelkyni Kaileen Lareeovou.

Berete start v Číně jako loučení s olympijskými hrami nebo budete závodit klidně i do čtyřiceti?

Jsem v nejlepší formě tak by bylo škoda toho nechat. (úsměv) Pokud mě to bude pořád bavit, budu pokračovat. Klidně ale uvolním místo novým talentům, ale zatím se kromě Kuby Hroneše neukázal nikdo, kdo by dokázal jezdit na lepší úrovni.

Máte ještě ve vzpomínkách minulé olympijské závody?

Minule nám nevyšlo počasí a to bylo trochu na hraně, tak snad to bude letos o něco lepší.

Je olympiáda víc než jiné závody?

Olympiáda je unikátní v tom, že méně závodím za sebe samou a spíš jedu reprezentovat Českou republiku. A jsem ráda, že můžu pořad jezdit na vysoké úrovni.

Chcete vylepšit výsledky ze Soči a Pchjongčchangu, nebo si závody spíš užít? Jak vysoko visí jedna z medailí?

Bedna by byla super, ale člověk nikdy neví. Velkou roli budou hrát podmínky a to, jak mi sedne trať. I když jste nejlepší na světě, nic není jisté. Beru to postupně. A budu se snažit se co nejlépe sžít s tratí.

Startovat budete ve všech třech disciplínách. V čem jste nejsilnější?

Je pravda, že jako jediný freestyle snowboardista jedu tři disciplíny. Na druhé straně bylo hodně náročné všechno natrénovat. Těším se hlavně na slopestyle, což je moje oblíbená disciplína. Bohužel v rampě jsem neměla tolik času, kolik bych si představovala a nepodařilo se mi vylepšit jízdu. Jedu na styl a pokusím se lítat vysoko!

Jak to bylo s nominací? Měla jste ji jistou, nebo jste si ji musela klasicky vyjet a absolvovat závody Světového poháru?

Ve slopestyle a big Air jsem byla celkem v dobré pozici. Bohužel kvůli covidu jsem musela vynechat tři poslední závody, ale nakonec mi to vyšlo i v rampě.

Jak moc se proměnily soupeřky za posledních osm let? Kdo patří mezi favoritky na zlato?

Je tam spousta nových tváří. Japonky, holky z Nového Zélandu a taky klasika Anna Gasser a Jamie Anderson. Nejvíc se stýkám právě s Annou. Trávily jsme spolu dost času před sezonou, hodně jsme spolu jezdily.

Po Kanadě, Rusku a jižní Koreji se představíte v Číně. Těšíte se, nebo máte spíš obavy?

Snažím se nezabývat tím, co nemohu ovlivnit. Když nastanou nějaké problémy, řeším je operativně, takže žádné obavy nemám. Těším se.

Snowboardistku Šárku Pančochovou letos čekají už čtvrté olympijské hry.Zdroj: se svolením Šárky Pančochové

Nemáte strach z přísných opatření a restrikcí, které v Číně budou?

Asi to bude dost striktní. Nejsem si jistá, jestli budeme moct chodit na jiné sporty, opatření je spousta. A poslední, co chci, je zůstat v Číně v karanténě.

Jak vlastně vypadala příprava? Je stejná jako v minulých letech? Na co jste se v ní nejvíce zaměřila, co jste nejvíce drilovala?

Příprava byla dobrá. Posledních pár týdnů jsem strávila v Americe, kde jsem ladila formu. Cítím se fakt dobře. Hlavně jsem se chtěla cítit co nejkomfortněji při ježdění. Za mě to je nejdůležitější pro psychiku.

Hlídáte se kvůli covidu?Amerika byla v pohodě, ale vynechávala jsem restaurace, trávila co nejvíc času s Kaileen a trénovala. Snažila jsem se eliminovat místa s hodně lidmi.

České noviny loni víceméně psaly jenom o vaší svatbě. Sportovní stránka se u vás až tolik neřeší. Vadí vám to?

Bulvár jde po tom, co je zrovna atraktivní. (úsměv) Pro mě je zásadní, aby široká veřejnost brala homosexuální vztahy jako normální věc, a proto je důležité o tom mluvit a díky tomu prošla novela o manželství pro všechny.

Bude sňatek jednou platit i v Česku?

Svatba pro všechny projde, je to jenom otázka času. (úsměv)

Kolikrát jste byla loni v Česku? Stýská se vám po rodině, kamarádech, nebo už jste doma v Americe?

Snažím se s rodinou trávit co nejvíc času, ale je to náročné. Kaileen bydlí v Americe a chtěla jsem být hodně s ní, jelikož se přes sezonu moc nevidíme. Je to tak půl na půl. Ale určitě pár nadcházejících let dubu budu trávit více času v Americe.