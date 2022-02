Zkušený útočník a tahoun Zugu se v neděli připojil k části týmu připravující se v Praze společně s dalšími krajánky ze švýcarské ligy Romanem Červenkou, Michaelem Frolíkem a Matějem Stránským. Dopoledne si zatrénoval v O2 areně a pak zamával na cestu Vojtěchu Mozíkovi, Lukáši Sedlákovi a Davidu Tomáškovi, kteří se s předstihem vydali do čínského Pekingu.

Natěšení i obavy. Nejlepší bek extraligy Čerešňák balí kufry do Pekingu

V pondělí je následoval Roman Will, který měl letět s Patrikem Bartošákem. Ten ale měl při třetím předodletovém testu neurčitý výsledek a zůstal na hotelu. Nejasná situace je i u jedničky Šimona Hrubce.

„Co vím, tak oba to onemocnění prodělali, jen mají ještě hraniční výsledky testů,“ řekl dnes tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Pokud by výsledky byly dobré, mohli by odcestovat ve středu brzy ráno, kdy je naplánován přesun dvěma lety další skupiny reprezentantů včetně zástupců domácí extraligy, kteří měli ještě v úterý hrát zápasy.

✈️ Roman Will je dalším členem výpravy @olympijskytym, který se dnes přesouvá do Pekingu, aby se k nám připojil na místě konání #zoh2022. Šťastnou cestu! ?#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/VEPxeiIqIu — Hokejový nároďák (@narodnitym) January 31, 2022

Dalších sedm hokejistů včetně kouč Filipa Pešána odletělo do Číny jako předvoj ve čtvrtek s hlavní částí olympijské výpravy.

Právě komplikované cestování na etapy s ohledem na covidová pravidla Kováře nejvíc štve. „Někteří kluci odjeli, moc nás tady není. Čeká se pořád na výsledky testů. Je to divné. Člověk moc neví, co bude a co a jak je. Teď je to víc organizační,“ povzdechl si.

Kovář se těší do olympijské vesnice

Pokud vše půjde podle plánu, Kovář se na palubě letadla potká i s Davidem Krejčím nebo Vladimírem Sobotkou. Hlavně se těší, až budou všichni pohromadě v olympijské vesnici. „Je to takový divný. Už se těším na to, až se tam potkáme všichni a budeme normálně trénovat a soustředit se na hokej,“ přál si Kovář, který si bude chtít užít i specifickou olympijskou atmosféru. „Je to zábavnější než mistrovství světa, olympiáda je hezká,“ pousmál se.

V Pekingu ale bude jen kvůli hokeji. Kovář by měl patřit s Červenkou k lídrům českého výběru. „Očekávání určitě jsou. Já ani Roman se tomu nebráníme. Doufám, že jestli budeme hrát spolu, tak nám to půjde.“

Proč jede zrovna on? Proč ne tamten? Olympijská nominace je výbušné téma

Český hokej už potřebuje nějakou vzpruhu. Na medaili z olympiády nebo světového šampionátu se čeká rekordních deset let. „Všichni, co jsme tady, chceme medaili,“ zvolal asistent kouče Martin Straka. Bývalý útočník byl u posledního medailového úspěchu hokejistů na olympiádě. V roce 2006 v Turíně pomohl urvat bronz. Mimochodem – turnaje se potřetí v historii zúčastnily i hvězdy NHL.