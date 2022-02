Biatlon

„Mezi ženami si na zlato může sáhnout třicet lidí, u kluků to je dvakrát tolik,“ řekl před startem her šéf biatlonového svazu Jiří Hamza. Parádní česká disciplína sice v posledních letech prožívá ústup ze slávy, ale to neznamená, že by to v Číně nemohlo cinknout. Hodně se čeká především od Markéty Davidové.

Ta by měla být v akci v pondělí, kdy se běží individuální závod žen (už o den dříve smíšená štafeta). Sprint mají ženy na programu 11. února, o dva dny později stíhačku. Závěr biatlonového programu obstarají štafety a závody s hromadným startem.

My to nevzdáme! Našemu týmu věřím, říká před Pekingem Krčmář

Rychlobruslení

Olympiáda + Martina Sáblíková = medaile. Tahle rovnice je dlouhá léta jistotou, ostatně rychlobruslařská hvězda je už na svých pátých hrách. Ráda by rozšířila svou sbírku šesti medailí (z toho tří zlatých), ale časy se mění. Konkurence nezahálí, před olympiádou navíc českou závodnici potkalo nepříjemné zranění.

„Předvedu výkon, na který v danou chvíli budu mít, a pak se uvidím, na co to bude stačit. Nechci říkat, s čím bych byla spokojená, ale čím víc vepředu, tím budu spokojenější. To je jasné,“ řekla Sáblíková před odletem. Závod žen na 3000 metrů je na programu zítra, pětikilometrová trať (královská disciplína Sáblíkové) se pojede ve čtvrtek 10. února.

Lyžování

Před čtyřmi lety Ledecká doslova uhranula sportovní svět. Nyní se vrací na olympijskou scénu, ale z obhajoby dvou zlatých medailí ve dvou disciplínách si moc těžkou hlavu nedělá. „Mám splněno,“ směje se. Na rozdíl od Koreje začne tentokrát na snowboardu (v úterý 8. února), pak se přesune na lyže (super-G 11. února). Bez šancí není ani ve sjezdu (15. února).

Sáblíková si pochvaluje olympijskou vesnici: Je úžasná, dýchá tu atmosféra

Hokej

Ledoví gladiátoři bývají tradičními adepty na medaile, naposledy jim to ovšem vyšlo v roce 2006 v bronzovém Turíně. V Pekingu by Česku mohla hrát do karet absence hráčů z NHL, ovšem dosavadní výsledky v této sezoně nejsou příliš optimistické. Mužský turnaj začíná duelem s Dánskem 9. února.