Zloděj se vloupal do garáže v Golčově Jeníkově. Ukradl elektrocentrálu a pilu

Vloupání do garáže u domu v Nádraží ulici v Golčově Jeníkově řeší v těchto dnech policisté na Havlíčkobrodsku. Zloděj do ní vnikl někdy v období od poloviny května do pátku 29. května.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek