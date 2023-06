Vylepšit si zřejmě vlastní dům chtěl zloděj, který se vloupal do chalupy Svépravicích na Pelhřimovsku. Sebral tam totiž fasádní barvu a obkladovou dlažbu.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Tokoz

Zloděj se do domu vloupal někdy v období mezi koncem dubna a večer v pátek 9. června. „Za užití násilí vnikl do stodoly, kterou prošel na dvůr chalupy a následně vnikl i do vnitřních prostor,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Zloděj majiteli způsobil škodu šestnáct tisíc korun.