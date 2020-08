„Požáry byly založeny pomocí zapalovače a věcí nalezených v objektech jako byly látky a papír,“ konstatovala jihlavská státní zástupkyně Milena Smetanová.

Za trestné činy poškozování cizí věci a porušování domovní svobody hrozí mladíkovi až tříleté vězení. Podle soudního znalce je Suchý začínající alkoholik, který když se napije, tak se u něj projevuje pyromanie, a měl by se léčit. Sám Suchý u soudu řekl, že je mu líto, co se stalo, ale netuší, proč to udělal.

„Kdybych se nenapil, tak by mne to nikdy nenapadlo. Teď mi jde především o mou rodinu,“ uvedl soudu Suchý, kterému se v dubnu narodil syn. Stalo se tak mezi třetím a čtvrtým úmyslně založeným požárem chat. Mladík se ale před soudem přiznal pouze ke dvěma požárům ze 4. dubna v noci.

Jako první tehdy vlezl do rodinného domu, kde zapalovačem podpálil svetr, od něhož chytl celý dům. Škoda se vyšplhala na bezmála milion korun. Zhruba o hodinu později měl podpálit nedalekou chatu. Od zapálené košile shořela prakticky celá. Škoda – necelých 605 tisíc korun.

Další chata hořela 18. dubna kolem půl jedné ráno. Obžalovaný měl v objektu najít papír a ten zapálit. Majitel odhadl škodu na více než 102 tisíc korun.

Po tomto požáru policie Suchého obvinila ze tří požárů a pustila ho na svobodu. Mezi tím se mu narodil syn. Další chata shořela 8. května. Majitel škody vyčíslil na necelých 370 tisíc korun. Kriminalisté si tehdy šli rovnou pro Suchého a soud ho poslal do vazby, kde je dodnes. Mladík se tehdy na policii i před soudem přiznal ke všem čtyřem požárům. Ve středu ale své přiznání u posledních dvou případů odvolal.

Tvrdí, že lhal

„Myslel jsem, že když se přiznám, tak zůstanu na svobodě,“ vysvětloval soudu své původní doznání Suchý. Problém je v tom, že v přiznání přesně popsal, jak se do chat dostal a na místě činu ukázal, kde a jak oheň založil. Tyto podrobnosti mohl znát jen skutečný žhář.

„To, že jsem to zapálil, jsem si vymyslel. Místa znám dobře, takže jsem to mohl popsat,“ tvrdil soudu Suchý, který si měl z některých požárů dělat fotky.

Když si pro něj policie přišla, byl cítit kouřem a byl popálený. Suchý to vysvětlil tím, že to souvisí s ohníčkem, který si jinde dělali spolu s kamarády. Někteří z nich před soudem řekli, že se Suchý jako žhář nikdy neprojevoval, ale podle informací Deníku Vysočina na policii řekli něco jiného.

Soudce Vladimír Sova musel středeční hlavní líčení odročit. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.