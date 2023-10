Žena si chtěla přivydělat investováním do akcií. Místo toho naletěla podvodníkovi a přišla o milion korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Žena zareagovala na reklamu na internetu. Vzápětí ji zavolal podvodník, s kterým si založila investiční účet. Tam převedla prvních pět tisíc korun. Následně ji kontaktoval znovu s tím, že ji pomůže s nákupem akcií různých společností a žena tak investovala přes tři sta tisíc korun.

FOTO: Celníci zabavili na vysočinské dálnici D1 nelegální bulharské cigarety

Navíc podvodník ženu přesvědčil, aby si nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup do svého počítače. „Tím si získal přístup i k jejímu bankovnímu účtu a další platby proběhly bez vědomí poškozené. Žena jednáním pachatele celkově přišla o jeden milion korun,“ popsala mluvčí vysočinské policie Michaela Lébrová.

Jak se podvodům bránit?

• Myslete na to, že jakákoliv investice s sebou přináší značná rizika

• Neinvestujte všechny svoje úspory

• Nepodléhejte reklamám nejen na internetu

• Při investování využijte služeb bankovních domů nebo renomovaných poboček finančních společností

• Neinstalujte, si pro vás neznáme programy/aplikace, to platí i pro vzdálený přístup do vašeho zařízení

• Nesdělujete informace týkající se vašeho internetového bankovnictví či platební karty

• Při platbách pečlivě kontrolujte, jaké transakce potvrzujete.

Zdroj: Policie ČR

Policisté proto varují před podobnou snahou zbohatnout. „Rizika při investování jsou vysoká a vždy na straně investora. V případě investování přes internet je potřeba zjistit veškeré informace a nenechat se zlákat vidinou rychlého zbohatnutí,“ dodala Lébrová.