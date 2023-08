Obsah výhrůžných zpráv byl podle obžaloby takový, že se žena obával o svůj život. „Nůž do zad, to je jediný způsob, mě venku nic nedrží, jenom pomsta je nejlepší lék. Je to připraveno, jenom bodnout, já už nemám co ztratit,“ psal například Lukáš M. ve zprávách. Některé zprávy byly velmi konkrétní. „Vím, že bude trpět klidně s nožem v zádech. Dnes ji podříznu. Vím, že jí dnes něco udělám,“ stálo v dalších zprávách.

Kromě těchto zpráv poslal Lukáš M. i fotografii nože a k ní připsal: „Tímhle ji podříznu. Musím to udělat. Je to nevyhnutelné. Není jiné cesty. S. do dětského domova a já do vězení. Zítra si na ni počkám, ráno před pátou. Když půjde do tuhého, klidně jí podříznu.“

Lukáš M. se k činu doznal. U soud řekl, že to všechno dělal proto, aby se k němu bývalá žena zase vrátila. Chtěl jejich vztah ještě zachránit. Podle něj to žádné vyhrožování nebylo. Ženě by údajně nikdy neublížil.

Osmnáct měsíců dostal Lukáš M. jako úhrnný trest i za neplacení výživného. Bývalé manželce dluží minimálně jednadvacet tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Kauzou domácího násilí se tak ještě bude muset zabývat krajský soud v Brně.

Předchozí dvouletý trest dostal Lukáš M. v roce 2021 mimo jiné za to, že v době, kdy se se ženou rozváděl, vynucoval si na ní násilím sex. Vyhrožoval jí, že když s ním nebude souložit, tak ji znásilní. Když ho žena odmítla, srazil ji rukou na pohovku a řval na ni, že je to je její poslední šance, jinak ji zabije. U všeho byla i jejich nezletilá dcera, které Lukáš M. řekl, ať jde k babičce, protože večer zabije její matku. Přitom stál nad poškozenou a mával nad ní florbalovou holí.

Ženě se nakonec podařilo dovolat na tísňovou linku. Ještě před příchodem policie muž ženě řekl: „Počkej, až se vrátím, tak ti ukážu.“ Lukáš M. byl následně vykázán ze společného obydlí, což ale také opakovaně porušoval tím, že poškozenou v několika desítkách případů kontaktoval.