„Parta mladých si všimla podezřelého světla a doma to řekli rodičům. Ti okamžitě zavolali na obec. Nebýt na samém počátku této všímavosti, škoda by byla určitě přes milion korun,“ vyzdvihl iniciativu místních lidí starosta obce Libor Pokorný.

Martin Bureš je podle starosty místní problematický občan, který už byl navíc několikrát odsouzen za krádeže soudy v Jihlavě a Brně. Do objektu bývalých stavebnin v Rožné se vloupal v podnapilém stavu kolem čtvrté odpoledne 21. února poté, co rozbil přízemní okno. Bureš se snažil najít něco, co by mohl ukrást. Když nic nenašel, rozdělal na půdě oheň, který se začal nekontrolovatelně šířit. Jen díky včasnému zásahu místních byla nakonec škoda odhadnuta zhruba jen na třicet tisíc korun.

Za pokus krádeže a poškozování cizí věci, dostal nakonec Bureš devět měsíců, které by si měl odpykat ve věznici s ostrahou. Kromě toho musí zaplatit způsobenou škodu jednatřicet tisíc korun.

„Obžalovaný se na místě odvolal, rozsudek není pravomocný,“ informovala mluvčí žďárského soudu Klára Sklenářová. Případem se tak bude muset ještě zabývat Krajský soud v Brně.

Starosta Pokorný popsal, že Bureš oheň založil od svíčky. „Jakmile jsme zjistili, že hoří, volali jsme hasiče. Než přijeli, pomohli nám další místní, aby se plameny tak rychle nešířily. Přiběhli sousedé s hasícími přístroji. Uhasit úplně se nám to nedařilo, protože už hořely stojné trámy krovu, ale vyplatilo se to, protože se podařilo požár udržet pod kontrolou do příjezdu hasičů,“ zavzpomínal na událost Pokorný.

Bureš tehdy skončil v policejní cele. Když byl propuštěn, měl vyhrožovat lidem, kteří pomáhali oheň hasit. „Chodil po obci a říkal, že teď zapálí baráky jim,“ podotkl Pokorný.

Někteří si to nenechali líbit a oznámili to policii. Ve vazbě tehdy neskončil. Od března je ale ve výkonu trestu. U žďárského soudu dostal jeden rok za dvojnásobný trestný čin výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví.