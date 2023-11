Hned pět přestupků odhalili vysočinští policisté při prvních kontrolách zákazu předjíždění na dálnici D1 na Vysočině.

Kontroly zákazu předjíždění kamionů. | Foto: Policie ČR

Do první policejní akce zaměřené na nově platící zákaz se v úterý zapojilo šest hlídek. Při akci si policisté chtěli vypomáhat také dronem, jeho výraznější zapojení ale zhatilo počasí. „V rámci nasazení vyššího počtu hlídek jsme odpoledne během dvou hodin zjistili osmadvaect přestupků. Celkem třiadvacet z nich jsme vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Jednalo se o nepoužívání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy, neuhrazený dálniční poplatek,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

MAPA: Na jihlavské části dálnice D1 začíná zákaz předjíždění kamionů

Pětkrát policisté narazili na porušení zákazu předjíždění nákladních vozidel na tři a půl tuny a to v úsecích, kde jsou od víkendu nové dopravní značky. „Všechny přestupky jsme zadokumentovali a odevzdáme k řešení do správného řízení. Dvěma řidičům, kteří se dopustili tohoto přestupku jsme uložili kauci ve výši čtyři a pět tisíc korun. Jednalo se o cizí státní příslušníky, kteří by se mohli správnímu řízení v České republice snažit vyhnout,“ doplnila mluvčí.

VIDEO: Instalace značek Zákazu předjíždění nákladních vozidel na Vysočině

Zdroj: Deník/Martin Singr