Událost se stala 9. října. Žák deváté třídy tehdy zřejmě nelibě nesl kritiku učitele a při odchodu z místnosti pronesl: „Jednou si donesu pistol, a bude.“

Vnuk politika hrozil, že do školy na Jihlavsku přinese zbraň. Vtip, hájí se

Že tato slova skutečně zazněla, potvrdila tehdy Deníku i matka žáka. Podle ní to ale syn nemyslel vážně. „Hned jak to řekl, tak si to uvědomil, a mrzelo ho to,“ řekla tehdy matka.

Deník požádal matku o aktuální vyjádření. Ta ale už nechtěla věc komentovat. Pouze uvedla, že ještě není konec, protože je čeká přestupkové řízení. „Pro syna to nebylo lehké, ale vzal si z toho ponaučení. Uvědomil si, že jisté věci prostě říkat nemůže,“ uvedla matka.

K události už se nechce vracet ani vedení školy v Třešti. Její ředitel Deníku řekl, že už celou věc komentovat nebude. Potvrdil ale, že žák už na škole není. „Přešel na jinou školu,“ konstatoval ředitel Václav Trnka.

Škola tak ani nestačila chování žáka projednat a vyvodit z toho nějaký postih. „Už to není naše věc. Hodnotit ho budou na nové škole. Odešel dřív, než se stačila sejít pedagogická rada,“ dodal Trnka.

Škola tehdy rodičům poslala dopis, v němž ředitel událost popisuje takto: „Na konci přestávky před poslední vyučovací hodinou opravdu žák, který procházel kolem dozorující asistentky pedagoga, bez přítomnosti jiných osob, s úsměvem pronesl: Jednou si donesu pistol, a bude. Později svoje prohlášení označil jako špatný pokus o vtip a všem se za vzniklé problémy omluvil. Já osobně jsem se o celé záležitosti dozvěděl až po skončení vyučování v době, kdy již většina žáků školu opustila.“

Jak dopadne případ na přestupkové komisi a zda bude nějak mladík za své chování potrestán, už se veřejnost nedozví. Rozhodnutí komise jsou totiž neveřejná.