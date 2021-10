Za podvody si měl odsedět 6 let. Zemřel dřív, než stihl nastoupit do vězení

Milionové úvěrové podvody a násilná trestná činnost. Již osmkrát soudně trestaný Milan Rožnovják z Jihlavy měl jít do vězení na šest let, do věznice však nenastoupí. Podle informací Deníku totiž minulý měsíc zemřel.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

Tělo osmapadesátiletého muže bylo nalezeno bez známek života 18. září v Jihlavě v lokalitě U Tunelu. „Byla provedena pitva. Na základě dosavadního prověřování nebylo prokázáno, že by na úmrtí muže nesla vinu jiná osoba,“ informovala jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Jak Rožnovják zemřel, není známo. V poslední době žil převážně na ulici jako bezdomovec. Pobýval v zahradní chatce, opakovaně se léčil z alkoholismu. Opilý řidič se proletěl v Jihlavě vzduchem a skončil s autem na střeše Přečíst článek › Rožnovják byl odsouzen letos Okresním soudem v Jihlavě. Podle soudu má na svědomí značné podvody, vydírání a další trestné činy. Od roku 2009 do roku 2012 podvedl mnoho lidí. Lživě jim nasliboval, že pro ně výhodně vymůže jejich pohledávky. Celkem měl své oběti připravit o více než dva miliony korun a další miliony se mu získat nepodařilo. Rožnovják na hlavní líčení většinou nechodil. „Obžalovaný lživě sliboval různým osobám, že pro ně vymůže jejich pohledávky, přestože od začátku věděl, že jim žádné peníze nepředá. Často pak vše otočil proti původnímu věřiteli, a i jeho se snažil podvést tím, že mu například podstrčil falešnou smlouvu o půjčce,“ konstatoval u soudu jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Rožnovják se proti odsuzujícímu verdiktu odvolal. Celá kauze je znovu na Krajském soudě v Jihlavě. Falšoval údaje „Trestní stíhání bude soudem vzhledem k úmrtí obžalovaného zastaveno,“ konstatoval obhájce Rožnovjáka Aleš Čáp. Ten připomněl, že se kauza táhla zhruba deset let. Problém byl v tom, že si soudy případ opakovaně vracely a nějakou dobu jim trvalo, než se shodly na tom, v čí kompetenci případ vůbec je. Rožnovják se často snažil dlužníky přesvědčit, aby mu podepsali různé dokumenty, směnky, uznání dluhu či prohlášení. Následující scénář byl vždy téměř tentýž. Smluvně si Rožnovják zajistil, že klienti pohledávku převedli na něj, za což měl smluvně stvrzenou rovněž různě vysokou odměnu. Podle obžaloby však Rožnovják od začátku věděl, že peníze nijak aktivně vymáhat nebude a naopak vše otočil proti lidem, kteří mu předtím důvěřovali. Pokud mu lidé nechtěli peníze dát, vytáhl nejrůznější výhrůžky. Důchodkyně se v Jihlavě srazila s cyklistou, skončila v nemocnici Přečíst článek › Z jedné oběti se Rožnovjákovi podařilo vymámit navíc 856 tisíc korun v hotovosti. Neváhal měnit ani údaje na směnkách. Podle státního zástupce neměl obžalovaný nikdy v úmyslu vymožené částky původním věřitelům předat. I když se mu podařilo část peněz od dlužníků vymoci, věřitelům je nikdy nepředal. Rožnovják byl v minulosti už osmkrát soudně trestán. V šesti případech šlo o násilnou trestnou činnost a výtržnosti. V roce 2010 dostal podmínku za úvěrový podvod. Naposledy dostal čtyři měsíce nepodmíněně za neplacení výživného.

