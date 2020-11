Z chalupy ve Včelničce se ztratilo nářadí. Škoda je kolem deseti tisíc korun

Policisté prověřují případ vloupání do rekreačního objektu, při kterém zmizelo nářadí. Neznámý pachatel se násilně vloupal do chalupy ve Včelničce v době od úterý 10. listopadu do čtvrtka 12. listopadu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Michaela Hasíková