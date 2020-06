Kadlec se dostal do konfliktu se čtyřčlennou skupinkou z jiného auta na benzínce v meziříčské ulici K Novému nádraží loni v červenci. Podle obžaloby chytil levou rukou zezadu pod krkem stejně starého Martina H. a druhou rukou mu k hlavě přiložil plynovou pistoli.

Zdroj: Deník / Roman MartínekNapadený se snažil ze sevření vyprostit, proto se prudce otočil. Kadlec od něj poodstoupil, namířil pistoli na jeho hlavu a několikrát z bezprostřední blízkosti vystřelil.

Když zjistil, že se to minulo účinkem a nezpůsobil muži žádné zranění, které by ho omezilo v pohybu, běžel si do auta pro baseballovou pálku. Tou se snažil poškozeného nejméně čtyřikrát praštit, ale napadenému se podařilo rány vykrýt. Dramatický incident mezi osmou a půl devátou večer musela ukončit až policie.

U soudu se hájil tím, že nechtěl nikomu ublížit. „Jen jsem se bránil, protože je to banda provokatérů. Z pistole jsem střílel do vzduchu, abych je odradil. Měl jsem slepé náboje. Navíc byli čtyři a věděl jsem, že bude zle. Pálkou jsem jen máchal kolem sebe,“ řekl Kadlec u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou.

Nicméně za výtržnictví už byl v minulosti potrestán. „Vím, že se nemůžu prát a už jsem změnil přístup, ale musel jsem se bránit, mlátili mě pěstí, poničili mi auto a vyhrožovali, že si mám hlídat majetek a rodinu,“ namítal u soudu Kadlec, podle něhož šlo mimo jiné o vyřizování účtu kvůli vztahovým problémům.

Podle obžaloby hrozilo Kadlecovi z Velkého Meziříčí za pokus zločinu těžkého ublížení na zdraví až desetileté vězení. Podle znalce totiž mohl pálkou v případě zásahu do hlavy způsobit poškozenému vážná zranění.

Soud ho ale nakonec odsoudil za méně závažný přečin a nařídil mu zaplatit peněžitý trest dvanáct tisíc korun. Pokud by nezaplatil, musel by jít na tři měsíce do vězení. „Rozsudek je pravomocný. Ani jedna ze stran se nebude odvolávat,“ dodala mluvčí žďárského soudu Klára Sklenářová.