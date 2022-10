Podle něj se uprchlíci po dálnici snaží dostat dál na západ. „Převaděči, především Ukrajinci, nabírají migranty v Maďarsku a přes Slovensko a Českou republiku se snaží dostat do cílové stanice, kterou je hlavně Německo,“ popsal Kadlec.

Policisté na Jihlavsku odhalili na D1 dvě auta s migranty. Řídili je Ukrajinci

Právě na hranicích se Slovenskem musela být tento týden zásadním způsobem posílena ochrana před nelegálními migranty, a policisté z Vysočiny jsou u toho. „K ochraně státní hranice byli ve středu vysláni i policisté z našeho kraje. Spolu s ostatními budou nasazeni především na kontrolách,“ přiblížila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Turecko, Sýrie i Bangladéš

Na Vysočině se od začátku letošního roku podařilo odhalit 146 migrantů, kteří na našem území pobývali nelegálně. „Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Turecka, Sýrie, Indie a Bangladéše. Při nelegální migraci bylo zadrženo celkem sedmnáct převaděčů,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Podle státního zástupce Kadlece je většina uprchlíků v produktivním věku mezi dvaceti až čtyřiceti lety. „Jejich motivace je především dostat se za lepším na západ. Někteří z nich to zkoušejí i opakovaně. Převaděči jsou často lidé z východu, kteří už nějakou dobu na západě žijí, například v Belgii,“ upozornil Kadlec.

VIDEO: Muž převážel po D1 u Velké Bíteše migranty. Jejich dítě strčil do kufru

Deník letos v únoru například informoval o Ukrajinci žijícím dlouhodobě v Jihlavě, který se živil jako převaděč.V Rakousku prorazil na hranicích zátaras a snažil se ujet. Došlo i na střelbu. Převaděč letos skončil před jihlavským soudem kvůli prodeji drog. Od ledna loňského roku až do začátku července to mělo být celkem v deseti případech. „Vždy dovezl nejméně patnáct gramů pervitinu. Ten pak buď sám užíval, nebo prodával dalším lidem,“ uvedl jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda. Soud ho nakonec poslal do vězení na rok a půl. O jeho vydání požádaly rakouské úřady.