„V současné době je to obrovský problém. Jsou to tři až čtyři, někdy i více případů týdně. Naposledy v úterý. Většinou jde o migranty ze Sýrie. Převaděči jsou Ukrajinci, Uzbeci, Turci i Rusové. Problém je srbsko-maďarská hranice, odkud jdou dál na Slovensko a přes Českou republiku do Německa. To je prakticky cílová stanice,“ upozornil ve středu jihlavský státní zástupce Jan Kadlec.