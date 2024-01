Násilná smrt u Bartoušova. Muž ženu uškrtil, hrozí mu až osmnáct let za mřížemi

„To, že se v jednom měsíci sešlo tolik případů, je podle mne náhoda. Víc bych to nechtěl komentovat. Na některých případech ještě pracujeme a nejsou zatím uzavřené,“ vyjádřil se k neobvyklému lednu kriminalista Pavel Kubiš.

Vyšetřovatelé nadále pracují například na loňské násilné smrti novorozence v Jihlavě. Babička, která měla dítě hlídat, v afektu uhodila s plačícím dítětem o zeď. Novorozenec dopadl do postele a zemřel. Žena není obviněna z vraždy, ale z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Řečí paragrafů sice nejde o vraždu, ale přesto jde o závažný násilný čin. Ženě hrozí v případě prokázání viny vysoký trest. „Vyšetřování dosud nebylo ukončeno,“ podotkl Kubiš.

Smrt pětiměsíčního chlapečka v Jihlavě má mít na svědomí jeho babička

Z Jihlavska je i případ ženy, která byla obviněna z vraždy své matky. Do kávy jí nalila smrtící dávku metanolu. Kauzou se minulý pátek začal zabývat Krajský soud v Brně. „Motivem činu byla podle našeho zjištění snaha zbavit se finančních závazků vůči matce,“ uvedl žalobce Jan Adam. Obviněné Janě R. hrozí až výjimečný trest. Žena u soudu přiznala, že matce do kávy směs metanolu nalila, ale zabít ji nechtěla. „Chtěla jsem, aby se jí udělalo špatně a odradilo ji to od dalšího požívání alkoholu,“ hájila se žena. Navíc nesouhlasí s tím, že jí do kávy nalila tolik metanolu, kolik uvádí obžaloba.

V lednu pak soud v Pardubicích poslal do vězení na deset let Petra Vrabce, odsouzeného za vraždu ženy v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Rozsudek není pravomocný. Kauzou se tak ještě bude zabývat Vrchní soud v Praze. Obžalovaný nesouhlasí s tím, že by ženu zabil úmyslně. Oběť podle obžaloby zemřela na následky rdoušení a škrcení. Vrabec u soudu popisoval, že se ženou měl oboustranně dobrovolný sex, během něhož ji přidušoval, aby u ní zvýšil sexuální rozkoš. Podle obžaloby to ale dělal především kvůli svému vzrušení. „Dělal jsem to takto i s jinými ženami, a nebyl problém,“ řekl soudu Vrabec. Drsné sexuální praktiky měl vyčíst z Kámasútry. Znalci ho označili za sexuálního sadistu a doporučili mu ústavní léčbu.

Vražda v Havlíčkově Brodě

Dokonanou vraždu pak museli v lednu řešit kriminalisté v Havlíčkově Brodě, kde bylo na okraji města nalezeno tělo mrtvé ženy. Byla uškrcená. Kriminalisté oslovili veřejnost, aby jim pomohla případ objasnit. Vydali výzvu, aby se přihlásili řidiči, kteří projížděli úsekem mezi Brodem a Bartoušovem v konkrétní odpolední hodinu. Kriminalisté nakonec z vraždy obvinili manžela oběti. Motivem činu měly být partnerské a rodinné neshody. Muž nakonec skončil ve vazbě, kam ho na návrh policie poslal Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Zdroj: Policie České republiky

„Důvodem uvalení vazby bylo především to, že by se obviněný mohl vyhýbat trestnímu stíhání,“ uvedla mluvčí havlíčkobrodského soudu Jana Panská. Muž podle informací Deníku dříve jezdil jako řidič kamionu. Často nebyl doma a z toho mimo jin měly pramenit partnerské neshody. Jejich dvě malé děti soud umístil do sociálního ústavu. Údajně si o to samy požádaly, protože nechtěly být s matkou. Obviněný si nepodal stížnost proti vazbě. Zadrženy byl ve středu 17. ledna. Pod tíhou důkazů se nakonec přiznal. Své přiznání pak zopakoval i u vazebního řízení.

Zdroj: Deník/Roman Martínek