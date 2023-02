VIDEO: Vražda na Vysočině. Soud vzal obviněného do vazby. Muž se k činu přiznal

Okresní soud v Havlíčkově Brodě vzal v pondělí do vazby pětadvacetiletého Petra V. obviněného z vraždy třicetileté ženy v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Muž se k činu přiznal. „Jedním z důvodů uvalení vazby na obviněného bylo to, že by mohl trestnou činnost opakovat,“ uvedla po jednání mluvčí soudu Jana Panská.

Pětadvacetiletého Petra V., obviněného z vraždy třicetileté ženy v Chotěboři, vzal soud v pondělí do vazby. | Video: Deník/Roman Martínek