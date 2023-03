Skládka v Henčově se rozkládá na obrovském prostoru, kam se každodenně sváží odpadky z padesátitisícového krajského města. Je to plocha, která by pojala několik fotbalových hřišť vedle sebe. Speciální stroje s ozubenými koly nepřetržitě udusávají tuny nejrůznějšího odpadu do mnohametrové výšky. Teplota uvnitř skládky se pohybuje kolem 40 stupňů Celsia i víc.

„Tenkrát, v úterý 26. března, byly podmínky opravdu drsné. Povolali se všichni, kteří mohli pomoci, volno nevolno. Hodně nám pomohli psovodi se svými psy, byť to pro ně bylo vzhledem k neskutečnému množství pachů extrémně složité,“ zavzpomínal kriminalista Pavel Kubiš.

Hledání v tunách odpadků pomohla GPS

Podle kalendáře sice začalo jaro, ale skutečnost byla jiná. Teploty byly tehdy pod nulou, foukal silný vítr a poletoval sníh. Přestože šlo o nárazovou akci, podařilo se dát dohromady přes dvacet lidí. Většina z nich původně měla úplně jiné povinnosti. Čekalo je prohrabování se tunami zapáchajících odpadků. Většina z hledačů se až na místě dozvěděla, že bude pátrat po ostatcích lidského těla. Jenže když se rozhlédli kolem sebe, netušili, jak v hromadách mohou vůbec něco najít.

„K vymezení místa, kde se bude hledat, tenkrát pomohla znalost svozové trati a GPS v autě. Konkrétní informace o tom, kam ten popelový vůz přijel a v jakých místech zhruba odpad vysypal. Jenže to množství bylo enormní, protože na totéž místo bylo v mezidobí přivezeno další velké množství odpadu,“ popsal začátek pátrání před deseti lety Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy.

Deset let od vraždy Petry v Jihlavě: nechybělo mnoho a vrahům by vše prošlo

Tou dobou už byla úplná tma. O umělé osvětlení se postarali hasiči. Nad místem se vznášel obrovský světelný balón, který podle Málka připomínal kulisy jako z nějakého sci-fi filmu. „Nad skládkou visel obrovský balon, který vypadal jako UFO,“ vzpomíná Málek.

Oblast, kterou měli hledači začít prohledávat, se nakonec ukázala velikostně jako půlka fotbalového hřiště. Odpad vozy na označené místo nepřetržitě svážely už od 18. března. Za tu dobu šlo asi o 300 tun. Těžké stroje odpadky neustále drtily, roztahovaly do šířky a současně udusávaly pevně na sebe, aby se co nejefektivněji rozkládaly.

Něco asi mám, volal jeden z policistů

Přes stále větší zimu a všudypřítomný zápach pokračovaly práce celou noc. Velký bagr řízený zaměstnancem skládky vždy nabral plnou lžíci a na určeném místě ji vysypal. Na něj se s lopatami a vidlemi vrhli pátrači. Kolikrát se bagr do skládky během celé noci „zakousl“, není jasné. Pátrání pokračovalo bez přestání i po půlnoci. Po celonoční námaze už nikdo z hledačů moc nevěřil, že by mohli něco najít. Kostí samozřejmě našli mnoho, ale s ostatky, které hledali, neměly nic společného.

Deset let od vraždy Petry v Jihlavě: jako první promluvil Tomáš Zavřel

Kolem sedmé hodiny ranní, když začínalo svítat, se areálem ozval výkřik jednoho z policistů: „Něco možná mám!“ Všichni se k němu okamžitě seběhli, ostatně jako už několikrát předtím, když měl podobný pocit někdo jiný. Pokaždé to ale byl planý poplach. Jenže tentokrát to bylo jinak. Skupinka vyčerpaných policistů se tiše skláněla nad nálezem, byl kus lidské nohy. „Je vůbec zázrak, že se v takovýchto podmínkách vůbec něco našlo,“ glosoval po letech mluvčí Martin Málek.

Pietnímu místu se nebrání

V pátrání tak všichni pokračovali dál ještě několik hodin. Kromě ještě jedné menší části Petřiných ostatků, se už nikdy nic jiného nenašlo. Z větší části je tak dívka stále pohřbená pod tíhou odpadků na skládce v Henčově. Za deset let podle Málka nikdo nepřišel s tím, že by tam chtěl vytvořit pietní místo. „Je pravda, že toto místo není příliš vábné. Na druhou stranu, když o tom teď tak přemýšlím, úplně od věci by to nebylo. Vždyť ta dívka tu má vlastně hrob,“ poznamenal Málek s tím, že pokud by je někdo s touto myšlenkou oslovil, domnívá se, že by nebyl problém najít nějakou formu, jak nějaké pietní místo v Henčově vytvořit. Na skládku, kde kriminalisté tehdy pátrali, se už odpad nevozí.

Obvinění z vraždy a vazba

Michal Kisiov a Tomáš Zavřel byli následně obviněni ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného surovým a trýznivým způsobem, za což jim hrozil až výjimečný trest. Okresní soud v Jihlavě poslal oba mladíky do vazby 28. března 2013. Jakub Doležal byl stíhán na svobodě za pomoc při odklízení těla. I on ale nakonec skončil ve vazbě, když kriminalisté v průběhu vyšetřování dospěli k názoru, že se na vraždě aktivně podílel tím, že oba kamarády hecoval, aby se nebáli dívku zavraždit.

Další díl seriálu a dosud nezveřejněné informace k případu si můžete přečíst ve čtvrtek na www.jihlavsky.denik.cz