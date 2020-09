Šestačtyřicetiletý Růžička je izolován od společnosti na zdmi Psychiatrické nemocnice (PN) v Havlíčkově Brodě. Tam ho poslal soud poté, co psychologové a psychiatři došli k závěru, že byl v době činu nepříčetný a trpí schizofrenií. Lékaři PN, ale u něj nikdy příznaky této duševní choroby nepozorovali.

Soud se musí případem zabývat vždy po dvou letech. Předloni ještě nemocnice propuštění Růžičky nedoporučila. Tento týden v úterý 8. září soud rozhodoval znovu. Žádost o změnu ústavní léčby na ambulantní si tentokrát podal sám Růžička.

„Jsem si vědom toho, co jsem udělal a budu toho do smrti litovat,“ řekl Růžička soudu. Podle něj už není důvod, aby v ústavu dál pobýval, protože prošel všemi stupni léčby a uvolňováním režimu.

„Ze všech vycházek a propustek jsem se vracel včas a bez problémů. Jednou za měsíc jezdím na pět dní za svou matkou do domova důchodců, kde mohu i přespávat,“ popsal Růžička s tím, že teď má cesty za matkou omezené kvůli koronaviru.

Injekce do konce života

Lékařka nemocnice u soudu slova Růžičky potvrdila a dodala, že netrpí schizofrenií, ale psychotickou poruchou, a v současné době je jeho stav stabilní a není nebezpečný.

„Jeho agresivitu tlumí antipsychotika ve formě depotních injekcí, které dostává pravidelně jedenkrát za dva týdny. Pacient má náhled na svůj stav a uvědomuje si rizika spojená s vysazením injekcí,“ konstatovala u soudu lékařka. Růžička podle ní bude muset brát lék až do konce života.

Růžička, který pobírá invalidní důchod, má v případě propuštění na svobodu i zajištěné bydlení.

„Mám slíbené ubytování v chráněném bydlení Havlíčkově Brodě přes organizaci Focus,“ uvedl Růžička.

Aktuální posudek

Státní zástupkyně navrhla soudu, aby byl jeho duševní stav podroben aktuálnímu znaleckému zkoumání. Pacient ani lékaři psychiatrické nemocnice s tím neměli problém. Soudce Jan Doležal nakonec rozhodl, že Růžička zůstane v ústavní léčbě dalších šest měsíců.

„Během této doby bude zadán požadavek na nový znalecký posudek na duševní stav pacient a poté rozhodneme co dál,“ konstatoval soudce Jan Doležal.

Posudek zřejmě bude vypracovávat Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) v Praze, která už na Růžičku jako bývalého profesionálního vojáka posudek zpracovávala. Už tehdy uvedla, že Růžička schizofrenik není a stačí, když se bude léčit ambulantně. Vzhledem ke kladnému hodnocení během jeho čtyř a půlleté léčby je pravděpodobné, že závěry znalců z ÚVN budou obdobné. Posudek by podle soudce navíc mohl být zpracován do několika týdnů.

Brutální čin se odehrál 5. února 2016 během směny ve firmě Pleas, kde Růžička pracoval. Pracovním nožem tehdy napadl jednadvacetiletého spolupracovníka. Růžička se podle svědků choval jako smyslu zbavený. Oběti zasadil devětatřicet bodnořezných ran. Většina z nich mířila na horní polovinu těla, hlavu a krk. Po útoku odešel do šatny, kde se převlékl a odjel do Jihlavy do nemocnice, kde se nechal ošetřit, a vrátil se domů. Tam si pro něj kriminalisté přijeli.