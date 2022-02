„Cítím se být vinen a je mi strašně líto toho, co se stalo. Kdybych to mohl vrátit, udělal bych to,“ řekl v pondělí u pelhřimovského soudu Knill, který souží jako řidič u vojenského útvaru v Pardubicích. Za usmrcení z nedbalosti mu hrozilo až šest let vězení.

Za to, že nebyl dosud soudně trestán, nekomplikoval trestní řízení, omluvil se pozůstalým a poslal jim odškodné čtyřicet tisíc korun, odešel od soudu s ročním trestem podmíněně odloženým na zkušební dobu osmnácti měsíců.

soudce Jiří Zach nesáhl ani k trestu zákazu řízení. „Ten by byl v tomto případě nadbytečný,“ odůvodnil Zach. Zákaz řízení nenavrhla ani jedna ze stran. Státní zástupce argumentoval tím, že Knill potřebuje oprávnění k výkonu svého zaměstnání.

V aktivní vojenské službě

Rozsudek je pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva na odvolání.K uloženému trestu neměl námitky ani zmocněnec poškozených. „Rodina poškozené obviněnému odpustila. Chápou, že se podobné věci mohou v dopravě stát každému,“ tlumočil stanovisko poškozených Josef Doubek. Ten upozornil na to, že jsou příbuzní spokojeni s tím, že se dostatečně vysvětlily okolnosti nehody. „Po nehodě se ve sdělovacích prostředcích objevily informace od policie, že poškozená mohla vstoupit na přechod v době, kdy už svítila červená. To ale není pravda,“ připomněl Doubek.

Nehoda se stala 9. října ráno na křižovatce pelhřimovských ulic Nádražní a Pod Náspem. Knill vjel autobusem do křižovatky ve chvíli, kdy mu to dovolila doplňková světelná signalizace. V tutéž chvíli ale vstupovala na přechod osmasedmdesátiletá Marie V. I ona měla zelenou, takže jí Knill měl dát přednost. Ten ji však přehlédl a do ženy narazil.

Náraz její tělo odhodil stranou. Přitom se uhodila do hlavy. Okamžitě ji letecky transportovali do brněnské nemocnice, kde ale bohužel zraněním po několika dnech podlehla. „S obžalobou souhlasím. Bylo to tak, jak je v ní popsáno,“ nebránil se podílu viny na nehodě Knill. V době nehody byl v aktivní vojenské službě a řízením autobusu si přivydělával. Jezdil především dálkové linky. Bydlí v obci Rohovládova Bělá na Pardubicku a nehodou se zabývala i Vojenská policie.