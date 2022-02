Osmatřicetiletý muž je obviněný ze spáchání tří trestných činů a to ze zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů vydírání a podvodu. „Nátlakem, pohrůžkami násilím a fyzickým napadáním nutil jiného muže platit mu peníze a předávat různé zboží z prodejny, kde muž pracoval,“ řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová a pokračovala: „Dalšího poškozeného podvedl při příslibu dodání pneumatik a vydíral ho.“

První muž se do potíží dostal v polovině prosince. Obviněný přišel do obchodu na Pelhřimovsku, kde poškozený pracoval, nařkl ho z pomluvy a chtěl finanční odškodnění. Po odmítavé reakci pohrozil násilím a nakonec dostal tři tisíce korun. „Následně pak obviněný muž chodil do prodejny a pohrůžky násilím se opakovaly, přibyla k nim i hrozba smyšleným obviněním. Poškozený muž z obavy předával útočníkovi peníze a ten po něm požadoval navíc ještě bezplatné poskytování zboží z prodejny. Když vyjádřil odpor, čelil fyzickému napadení,“ uvedla mluvčí.

Želivský kněz, který uřízl muži varle, byl postaven mimo službu

Obviněný takto získal přes čtyřicet tisíc korun, další škodu má obchod na zboží, šlo o potraviny, alkohol, drogistické zboží, obuv a další věci. Poškozený pak v prodejně na začátku ledna přestal pracovat, čímž zabránil pokračování útoků.

Druhému muži recidivista sliboval pneumatiky na traktor, i když věděl, že je není schopen dodat. „Přestože mu poškozený v době od listopadu do začátku února vyplatil celkem přes čtrnáct tisíc korun, pneumatik se nedočkal, místo toho opakovaně čelil výhrůžkám, napadání a fyzickému útoku,“ sdělila Kroutilová.

Obviněný muž byl za různorodou trestnou činnost v minulosti již více než desetkrát soudně trestán. „Opakovaně si odpykal i tresty odnětí svobody. Z věznice byl naposledy propuštěn vloni v únoru a v létě byl již odsouzen za další trestnou činnost,“ uzavřela Kroutilová.