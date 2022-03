Podle policistů by vrahem měl být teprve osmnáctiletý mladík. „Hrozí mu trest odnětí svobody 15 - 20 let nebo výjimečný trest. Současně jsme podali státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na jeho vzetí do vazby,“ uveřejnila policie v další zprávě.

Policie uvedla, že další informace sdělí v pondělí.