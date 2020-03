Kolem páté hodiny večer ukradl láhev vodky, mléčné a masové výrobky za 300 korun. Zboží si dal do batohu a bez zaplacení prošel pokladnou. Pracovníci v obchodě si toho všimli a zavolali policii. Patnáctkrát odsouzený Dvořák skončil v policejní cele. „Muž byl obviněn ze zločinu krádeže s přísnější trestní sazbou, protože jde o recidivistu a čin spáchal v době, kdy je na území republiky vyhlášen nouzový stav kvůli nakažlivé nemoci, která važně ohrožuje život a zdraví lidí,“ informoval jihlavský kriminalista Martin Kratochvíl.

Dvořákovi v případě prokázání viny hrozí trest od dvou do osmi let. Policie pro něj žádala vazbu, ale nakonec skončil ve výkonu trestu, protože ještě před rozhodováním o vazbě nabyl právní moci rozsudek ze začátku letošního března. Soud tehdy Dvořáka poslal za jiné krádeže v několika jihlavských obchodech na dva roky do vězení. Dvořák se odvolání nakonec vzdal, proto nebylo o vazbě třeba rozhodovat.

V týdnu byl obviněn i muž z Pelhřimovska a s přísnějším trestem může počítat i zatím neznámý zloděj, který se o víkendu vloupal do obchodu na Minoritském náměstí v Jihlavě odkud si odnesl věci za 50 tisíc korun.