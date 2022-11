Učitel náboženství z Vysočiny zneužíval jedenáctiletou dívku. Dostal šest let

Na šest let do vězení poslal v pondělí Krajský soud v Brně muže z Jihlavska, který podle obžaloby dlouhodobě sexuálně zneužíval jedenáctiletou dceru své družky. Případ je o to závažnější, že muž učil náboženství na škole, a i děti své družky vedl k víře. Ještě ani neutichla aféra sadistického kněze z želivského kláštera, a na církev na Vysočině se tak valí další sexuální skandál.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Obžalovaný byl uznán vinným dle obžaloby ze zločinu znásilnění osoby mladší patnácti let. Svým chováním jí navíc způsobil těžkou újmu na zdraví související s jejím psychickým stavem,“ informoval o výsledku jednání žalobce Jan Adam z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně. Kromě šestiletého trestu musí obžalovaný oběti vyplatit 150 tisíc korun jako odškodné za nemajetkovou újmu. Rozsudek není pravomocný. Všechny strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Adam navrhoval obžalovanému sedmiletý trest. Obhajoba chtěla zprošťující verdikt. Pokud odvolání padne, bude se ještě kauzou zabývat Vrchní soud v Olomouci. Vatikán rozhodne o knězi z želivského kláštera, který uřízl muži varle Deník jméno obžalovaného zná, ale nebude ho vzhledem k věku oběti ani citlivosti případu zveřejňovat. Podle soudu muž teprve jedenáctiletou dívku zneužíval během roku 2016 a začátkem roku 2017. Podle obžaloby měl zneužít její bezbrannosti a osahávat ji na intimních místech. Dívka chování přítele své matky těžce nesla. „Asi čtyřikrát se pokusila o sebevraždu, a tím se na to i přišlo,“ podotkl žalobce Adam. Obžalovanému hrozil trest od pěti do dvanácti let. Projev otcovské lásky Podle žalobce matka zřejmě o chování svého druha tušila, ale příliš to neřešila. Navíc s ním čekala dítě. Následně se ale rozešli. „Jednou si matka všimla, že má její druh ruku v rozkroku její dcery,“ uvedl Adam příklad, který měl matku varovat. Obžalovaný u soudu vše popřel. Řekl, že jeho chování k poškozené bylo harmonické, a pokud se k dívce choval vlídně, pak to byl projev jeho otcovské lásky k ní. Studovaný muž měl běžné občanské zaměstnání. Od církve měl povoleno vyučovat náboženství na školách. Jakmile se ale skandál se zneužíváním provalil, jeho školní aktivita skončila. Kauza kněze, který uřízl muži varle: začíná soud s duchovním z Želivu Děkan, jehož obvodu se kauza týkala, Deníku překvapivě řekl, že o tom nic neví. Informace o případu nemělo ani královéhradecké biskupství, které se o případu dozvědělo až od reportéra Deníku. „Pro nás to byl šok. Doteď jsme o tomto případu neměli ani tušení. Zjišťoval jsem si k tomu informace. Jakmile došlo k obvinění učitele, byla s ním okamžitě ukončena spolupráce,“ reagoval na zjištění mluvčí biskupství v Hradci Králové Pavel Sršeň. V poslední době jde již o druhý závažný násilně sexuální případ spojený s církví na Vysočině. Nedávno byl u soudu v Plzni pravomocně odsouzen kněz z premonstrátského kláštera v Želivě na Pelhřimovsku za zločin neoprávněného odebrání tkání a orgánů. Kněz muži z Chebska při sexuálních hrátkách uřízl jedno varle. Nakonec dostal podmínku a musí podstoupit ústavní léčbu v psychiatrické nemocnici. Jeho funkce kněze byla pozastavena a nyní se jeho případem bude zabývat dokonce Vatikán. Ten by měl rozhodnout, zda bude zbaven kněžského roucha. „Vzhledem k závažnosti trestného činu a vzniklému pohoršení není příliš pravděpodobné, že by mezi námi zůstal,“ řekl Právu představený želivského kláštera Tadeáš Robert Spišák. Podle něj se nyní čeká na konečné stanovisko generálního opata komunity.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu