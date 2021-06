Obětí její nenasytnosti se stala Základní a Praktická škola U Trojice v Havlíčkově Brodě a Pedagogicko-psychologická poradna v Havlíčkově Brodě. Zhruba za jedenáct let je připravila celkem o neuvěřitelných 4,8 milionu korun.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě ji za to ve čtvrtek 10. června uložil takzvaný společný trest na tři roky s podmínkou na pět let. Kromě toho musí být pod dohledem úřadů a sedm let nesmí pracovat jako účetní. Poškozené organizace soud odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. Jednašedesátiletá Bubnová na rozsudek nepřišla, regeneruje se v lázních.

„Obžalovaná se částečně doznala, ve zbytku ji ze zločinu zpronevěry usvědčují listinné důkazy. Těch bylo tolik, že soud nemá o vině obžalované pochyb,“ konstatovala předsedkyně trestního senátu Hana Doubková.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaná i státní zástupce ještě zváží případné odvolání. Pokud některá ze stran tuto možnost využije, bude se muset kauzou zabývat ještě Krajský soud v Hradci Králové pobočka Pardubice.

Fígl jednašedesátileté ženy byl jednoduchý, když potřebovala větší částku například na dovolenou či auto, jednoduše si z účtů organizací poslala na ten svůj či svých příbuzných, kolik potřebovala. Chybějící peníze pak poslala z účtu druhé organizace. Peníze točila v jakémsi pomyslném trojúhelníku mezi účty svých zaměstnavatelů a těmi soukromými. Šlo o různě vysoké částky od několika stokorun až po statisíce. Peníze používala především pro vlastní potřebu například na letenky i běžné výlohy na domácnost. Na to, že peníze na účtech organizací něco nesedí, nepřišly ani pravidelné kontroly z kraje.

„O kontrolách byla předem informována, navíc se nekonaly současně v obou organizacích, tudíž stačila peníze odeslat z jednoho účtu na druhý, kde chyběly. Výdaje kryla falešnými fakturami,“ konstatoval státní zástupce Luboš Oujezký.

Bubnová byla nejprve pravomocně odsouzena za zpronevěru v základní škole, jenže poté se přišlo na další nesrovnalosti, proto čelila dalším obviněním. V jednu dobu se dokonce stíhání vyhýbala. Zdůvodňovala to nemocí. Soud kvůli tomu musel nechat vypracovat znalecký posudek.

Do vězení ji soud nakonec neposlal, protože se částečně doznala, projevila lítost a snahu své dluhy splácet. Část z nich v různých fázích vyšetřování vrátila.