Trest za nehodu školního autobusu na Vysočině platí. Řidič nesmí rok řídit

Školní autobus vracející se v prosinci před dvěma lety z Jihlavy do Puklic, se během cesty převrátil do příkopu. Podle řidiče autobusu mu cestu zkřížilo jiné protijedoucí osobní auto. Na reakci měl vteřiny. Srážce zabránil jen za cenu úhybného manévru, který znamenal sjetí do škarpy a převrácení autobusu na bok. Krajský soud měl na věc jiný pohled než okresní. Z obecného ohrožení udělal těžkou újmu na zdraví. Trest ponechal stejný.

Nehoda autobusu u Puklic na Jihlavsku. | Foto: HZS Kraje Vysočina