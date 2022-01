Za zločin poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení mu hrozil trest od dvou do osmi let. Podle obžaloby měl technik svým laxním přístupem způsobit škodu velkého rozsahu přes patnáct milionů korun. „Cítím se vinen a souhlasím s tím, co je uvedeno v obžalobě. Jsem připraven přistoupit na dohodu o vině a trestu,“ řekl bez dalších podrobností před soudem obžalovaný Věžník.