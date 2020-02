Dvaadvacetiletá studentka se v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku pokusila unést dítě. Závažný incident se stal před mateřskou školou v Družstevní ulici ve čtvrtek 5. prosince krátce před osmou hodinou ráno.

Žena se před školkou vrhla na matku, které se z náručí snažila vtrhnout asi roční batole. Matce se podařilo i za pomoci příbuzného dítě ubránit. Žena pak podle informací Deníku policistům přiznala, že si chtěla dítě násilím vzít a odnést.

„Událost vyšetřovali kriminalisté z odboru obecné kriminality územního odboru Havlíčkův Brod, kteří dvaadvacetiletou ženu obvinili pro pokus trestného činu zbavení osobní svobody. Vzhledem k tomu, že se případ týká nezletilého dítěte, nebudeme k němu poskytovat žádné další informace,“ konstatoval pro Deník havlíčkobrodský policejní mluvčí David Linhart.

Co k činu studentku přimělo, není zatím jasné. Policie se k motivaci nechce vyjadřovat, ale podle informací Deníku byla žena nešťastná z toho, že nemohla otěhotnět. Její duševní stav zkoumali i soudní znalci. V současné době je v psychiatrické nemocnici a podle výsledků znaleckého zkoumání i následného obvinění je zřejmě, že byla uznána příčetnou a je za své jednání plně zodpovědná. V případě, že bude uznána vinnou, za trestný čin zbavení osobní svobody ve formě pokusu ji hrozí trest od dvou do osmi let.

Pracovníci školky Deníku potvrdili, že o incidentu slyšeli, ale nijak jej neřešili, protože se stal mimo budovu. Vychovatelka, která se o tom dozvěděla pouze informovala vedení. Podle zaměstnanců se nikdy nic podobného nestalo a muselo jít o naprosto výjimečný exces.

Případem by se měl už brzy zabývat Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Státní zastupitelství totiž akceptovalo návrh policie na podání obžaloby. Soud by měl rozhodovat i o případné ambulantní či ústavní léčbě. Podle psychiatričky Marty Holanové z Brna totiž není vyloučeno, že obviněná může trpět nějakou duševní poruchou.

„Pokud se snažila vytrhnout dítě z náručí matky na veřejnosti, pak to svědčí o jisté formě duševní poruchy. V tomto případě nelze vyloučit ani schizofrenii. Kdyby totiž měla v plánu dítě opravdu ukrást a byla při smyslech, určitě by to nedělala takto veřejně,“ míní Holanová.

Podle lékařky mohou být motivace v podobných případech různé. Například msta, nebo chtěla být takzvaně důležitá.

„Nelze vyloučit ani to, že tento incident byl prvním viditelnějším projevem její rozvíjející se poruchy,“ upozornila Holanová. O tom, že se u ženy nějaké duševní problémy objevily svědčí podle lékařky i to, že bezmála tři měsíce po události je stále hospitalizovaná na psychiatrii.