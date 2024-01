Ta dále uvedla, že se podezřelému mladíkovi podařilo prolomit přístup do počítačové sítě školy ještě v době, kdy byl mladistvý. Za to mu hrozí až dvouletý trest. „V protiprávním jednání pokračoval i v době, kdy už dosáhl plnoletosti,“ dodala Čírtková.

Škola se na policii obrátila letos dvanáctého ledna. „Mohu pouze potvrdit, že ze strany žáků došlo k neoprávněnému přístupu do počítačové sítě školy. Vzhledem k tomu, že se tím zabývá policie, nemohu poskytnout bližší informace,“ sdělila Deníku ředitelka školy Lenka Procházková. Na další dotazy týkající se bezpečnosti dodala, že počítačové systémy ve škole fungují a chod školy není nijak omezený.

Proč se snažil student, či studenti, systém školy prolomit, není jasné, stejně jako to, zda se jim podařilo získat například osobní data. „Na tyto otázky zatím odpovědi neznáme, to je záležitost policie. Že by došlo ke zneužití osobních údajů, jsme neřešili. Cokoli odhadovat je v tu chvíli velmi těžké,“ řekl za zřizovatele Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro školství.

Podle něj se studenti dostali do sítě za pomocí jiných účtů. Odborníci na kyberbezpečnost škole následně pomohli, aby se situace neopakovala. Škola sama věc řeší z kázeňského pohledu pro porušení školního řádu. „Zda šlo jen o jednoho studenta, nebo jich bylo víc, to není jasné, Vím, že to škola řešila s více studenty, ale podrobnosti neznáme,“ dodal Břížďala.

Podobný útok na školní síť ze strany studenta je pode radního neobvyklá věc. „Před dvěma lety jsme řešili útok zvenčí na jedné střední škole v Jihlavě. Šlo o zasílání velkého objemu dat, aby síť zkolabovala. Pokud vím, tak šlo o útok z Ruska,“ upozornil Břížďala.

