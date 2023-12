V bývalém kravíně v Kostelci u Jihlavy našli hasiči ohořelé ženské tělo

Ten v předchozích jednáních na vině Staňkové trval. Pokud se Kadlec znovu odvolá, případ se už po několikáté dostane ke Krajskému soudu v Brně. Ten už dříve potvrdil odsuzující verdikt nad Milanem Staňkem. Za podvod dostal Milan Staněk trest odnětí svobody na dva roky, podmíněně odložený na zkušební dobu tří let.

Staněk letos v dubnu před brněnským soudem důrazně opakoval, že je přesvědčený o své nevině.

„Jsem starší ročník, byl jsem vychovaný v úctě k rodičům. Vůči své mamince bych ničeho takového nebyl schopen," pronesl na čtvrtečním jednání.

Jeho námitky ale odvolací soud nevyslyšel. Kromě podmínky mu navíc přidal trest propadnutí věci. Pozemky, které Staněk získal od své matky, tak připadnou státu. „Je zřejmé, že se jedná o výnos z trestné činnosti," odůvodnil verdikt předseda brněnského senátu Miroslav Novák. Proti tomuto rozsudku může Staněk podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

Lenka Staňková podle obžaloby dostala od matky 270 tisíc korun a podíl z bytu v Jihlavě v hodnotě asi 933 tisíc korun. Milan Staněk si měl nechat z účtu matky převést 60 tisíc korun a později s matkou sepsat darovací smlouvu na pozemky u Jihlavy zhruba za 722 tisíc korun.

Jejich matka, která se potýkala se střední demencí, nebyla podle znalců schopna rozlišit, zda ji chce někdo podvést, či nikoli.

„Za těch sedm let už jsem všechno řekla. Poslední rozhodnutí bylo nejvíce vypovídající. Připadalo mi, jako by paní soudkyně s námi všechny situace prožila. Popsala to zatím nejlépe," odkázala se Staňková na loňský rozsudek, který ženu zprostil viny. V podobném znění je i zatím poslední verdikt jihlavského soudu. Zda bude poslední, není zatím jasné.

