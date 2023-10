Spolupracoval se zlodějem aut z Vysočiny. Žalobce navrhl pro policistu šest let

Šest let vězení. Přesně tak vysoký trest si představuje žalobce pro elitního brněnského policistu Miloše Veselého. Ten měl spolupracovat se zlodějem aut, který vozy kradl také na Vysočině. Vysoký trest navrhl státní zástupce Jan Adam ve své závěrečné řeči během hlavního líčení 11. října u Městského soudu v Brně. Obhajoba naopak navrhuje Veselého obžaloby zprostit. Jak celá kauza dopadne, by mělo být jasné na začátku listopadu, kdy by měl padnout verdikt.

Obžalovaný Miroslav Gold (druhý zleva) a vedle něj Miloš Veselý se svými obhájci. | Foto: Deník/Roman Martínek

„Podle mého názoru bylo jednoznačně prokázáno, že se obžalovaný zpronevěřil své práci policisty a spolupracoval s již pravomocně odsouzeným zlodějem aut Milanem Burnekem,“ okomentoval svůj postoj žalobce Adam. Obhajoba namítá, že šlo o běžnou spolupráci mezi policistou a informátorem. Zajištěná telekomunikace to má dokazovat a státní zástupce to nepochopil. Některé skutky mají být promlčeny a některé by mohly podle obhajoby být maximálně postiženy výchovným trestem v rámci policie. Veselý navíc požaduje odsouzení Burneka za nespravedlivé a vynucené policií. Podle Veselého ale Burnek vůbec žádná auta nekradl. Burnek byl za krádeže aut odsouzen nejen v České republice, ale i v zahraničí. Rozsudek nad policistou obžalovaným z několika trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby by měl padnout 1. listopadu dopoledne. Veselému hrozí až osm let vězení. Vyhledávač aut na Vysočině. Policista popsal u soudu spolupráci se zlodějem Hlavní část obžaloby se týká toho, že Veselý Burnekovi dával o vytipovaných autech citlivé informace z policejního systému. „Zajímaly je hlavně informace o zabezpečení vozidel, zda mají zabudovaný vyhledávací systém. Ukradená auta nechali odstavená a čekali, zda majitelé nahlásí jejich polohu. Pokud ne, auto zmizelo,“ podotkl žalobce Adam. Veselý ale podle obžaloby ještě podváděl ve třech případech při přepisu aut, když na opravená a nově zaregistrovaná vozidla použil identifikační údaje z Burnekem ukradených aut. Jeden případ má mít na svědomí Veselý společně se svým známým automechanikem Miroslavem Goldem. Ten usedl na lavici obžalovaných vedle Veselého. I v jeho případě navrhuje obhajoba zproštění. Žalobce požaduje podmínku a menší peněžitý trest.

