Skleničky, korbele i starožitné hodiny: zloděj vybílil chalupu ve Vlásenici

Hrnky, skleničky, korbele. To všechno ukradl zloděj, který se vloupal do chalupy v katastru Vlásenice. „K činu došlo někdy od čtvrtka do pátečního dopoledne," upřesnila v úterý policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay