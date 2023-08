Policisté z Kamenice nad Lipou řeší v těchto dnech krádež skateboardu v Černovicích. Škoda je v tisících korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Do tamního skateparku se neznámý zloděj vloupal někdy v době od pátku 4. srpna do úterních odpoledních hodin. „Pachatel překonal oplocení a z vnitřních prostor objektu skateparku odcizil uložený skateboard modro šedo černé barvy s nápisem my way,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Po zloději zbyla škoda přes šest tisíc korun.