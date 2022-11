„Případem se zabývalo oddělení hospodářské kriminality Žďár nad Sázavou. Případ jsme s návrhem na podání obžaloby předali státnímu zastupitelství,“ konstatovala bez dalších podrobností policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Obviněné úřednici nyní hrozí trest od jednoho do pěti let nebo zákaz činnosti. Podle obvinění vykonávala svou práci způsobem, který nebyl v souladu se zákonem. O jaká konkrétní pochybení šlo, není z informací Deníku jasné. „Asi před rokem jsme zjistili, že úřednice svou přestupkovou agendu neřešila tak, jak měla, a práci si takzvaně zjednodušovala. Pro ty, kteří se měli dopustit nějakého přestupku, to znamenalo, že je nikdo neřešil. Vlastně to bylo v jejich prospěch,“ vysvětlil tajemník úřadu ve Velkém Meziříčí Marek Švaříček.

Naopak to bylo v neprospěch oznamovatelů. Podle tajemníka prověřovali zpětně několik desítek přestupků. „Bylo to asi až tři roky zpátky. Hledali jsme ty, které se ještě daly nějak řešit,“ podotkl Švaříček, který potvrdil, že podnět na policii podávala radnice. „S pracovnicí jsme ukončili pracovní poměr dohodou a celé si to převzala policie,“ dodal tajemník.

Sama Eva Krejsková se nechtěla k událostem vracet. „Zastihl jste mě v lázních, kde se zotavuji ze zdravotních problémů. Nechci se k tomu vracet, i když…,“ nedopověděla myšlenku Krejsková s tím, že musí jít na lázeňskou proceduru.

Podle informací Deníku Krejsková nakonec uzavřela dohodu o vině a trestu se státním zástupcem. Jednou z podmínek je mimo jiné přiznání viny. „Mohu potvrdit, že s paní obviněnou byla uzavřena dohoda, kterou teprve bude muset schválit soud,“ uvedl žďárský státní zástupce Martin Černý.

Pro radnici ve Velkém Meziříčí to není první skandál, který musí v souvislosti se svými zaměstnanci řešit. Ještě závažnější kauzou se zabývali kriminalisté v souvislosti s korupcí při závěrečných zkouškách v autoškole. Jedním z podvodníků byl i zkušební komisař úřadu Tomáš Bílek. Nejedná se o městského radního, jde pouze o shodu jmen.

Spolu s ním byli obviněni dva učitelé Lubomír Izdný a Lubomír Kobylka. Podle soudu od roku 2007 do prosince 2009 společně zmanipulovali a usnadnili závěrečné zkoušky desítkám uchazečů o řidičský průkaz. Za trestné činy zneužití pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku a úplatkářství nakonec dostali podmínky.