„Obžalovaný u soudu vypověděl, že si to jeho bývalá přítelkyně vymyslela a jde o komplot proti jeho osobě. Poškozená ani její matka, které byly na jednání předvolány, nepřišly. Údajně mají z obžalovaného strach,“ okomentoval průběh jednání třebíčský státní zástupce Václav Mastný.

Podle obžaloby si měl obviněný dokonce zmíněné sexuální praktiky nahrávat na svůj mobilní telefon. Jedno z citlivých videí poslal jejím rodinným příslušníkům, což kriminalisté řeší jako samostatný trestný čin šíření pornografie. Za znásilnění hrozí muži vězení od šesti měsíců do pěti let.

Ještě přísnější trest, až na osm let, mu ale hrozí za to, že od dubna do června 2020 měl tutéž ženu fyzicky i psychicky týrat. Podle obžaloby jí vyhrožoval, že když ji chytí, tak ji zabije a zlomí jí vaz. Žena za ním musela odjet z Brna do jeho třebíčského bytu. Tam ji měl držet násilím, nedal jí klíče, aby nemohla z bytu sama volně odejít a ven chodila pouze v jeho doprovodu. Měl jí vzít její mobilní telefon a přinutil ji k jeho odemčení, aby si mohl prohlížet jeho obsah. Na zemi v pokoji ji měl škrtit a bít tak, že ji chytil rukou za krk, opakovaně ji kopal do břicha, fackoval a nadával jí, že je „potrat a mršina“.

Odročené líčení

Po jednom z mnoha napadení musela poškozená loni v květnu vyhledala ošetření v nemocnici pro podezření na zlomeninu ruku. Lékaři ale zjistili, že má naražené zápěstí. „Při každém telefonátu poškozenou nutil dávat hovory nahlas, aby věděl, s kým a o čem hovoří. Ponižoval ji vulgárními nadávkami, například „ro…..ná, koště, kdo by tě chtěl m…o, jsi stejně z bordelu“ a následně ji napadl i fyzicky tak, že ji tahal za vlasy, vláčel ji po zemi, mlátil pěstmi do oblasti hlavy i celého těla, dále do ní opakovaně kopal, a když poškozená spala, tak ji budil tím způsobem, že ji začal škrtit,“ popsal obžalobu žalobce Mastný.

Kromě toho měl poškozené vyhrožovat, že ji zabije, nechá ji odtáhnout do lesa, kde ji bude m…t plno chlapů a on ji nakonec pochčije jako psa. Dříve prý vymáhal dluhy a zná lidi, kteří by to pro něj udělali.

Hlavní líčení bylo nakonec odročeno. Pokračovat by mělo v září. Vzhledem k tomu, že na první hlavní líčení se předvolaní svědci nedostavili, není vyloučeno ani to, že soud nechá některé z nich předvést policií. Soud by měl nařídit i znalecké zkoumání věrohodnosti poškozené. Tu obžalovaný zpochybňuje.