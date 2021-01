Recidivista se zabydlel na chalupě v Mnichu. Dostali ho odtud až policisté

Jednatřicetiletý muž přišel do chalupy v Mnichu původně jen krást. Činnost ho ale unavila natolik, že se rozhodl přespat. Další bydlení teď může najít ve věznici, a to až na osm let.

Pouta, zatýkání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock