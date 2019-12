Osmatřicetiletý muž, jehož pelhřimovští kriminalisté začali stíhat pro krádež, skončil ve vazbě a v současnosti mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Muž, který byl v minulosti několikrát soudně trestaný, odcizil různé věci, včetně dvou vozidel, za více než jeden milion korun. Policisté ho zadrželi v jednom z odcizených vozidel.

K poslední krádeži došlo tak, že v neděli 27. října ve večerních hodinách přijel následně zadržený a obviněný muž z Pelhřimovska svým vozidlem do Humpolce, kde jej odstavil u areálu zemědělské společnosti.

Na místě násilím vnikl do budovy, jejíž vnitřní prostory prohledal a odcizil klíče od vozidel v areálu. Dále zde odcizil mimo jiné oblečení, elektroniku nebo hodinky. „Následně pokračoval do jedné z garáží, kde prohledal zaparkované vozidlo a připravil si k odvozu svářečku. Odtud pokračoval do další části objektu, kde poškodil uzavírání vrat a rovněž si zde nachystal věci, a to svářecí automat, nářadí, motorové pily, nivelační laser a jiné přístroje a nářadí. Z prostorů dílny odcizil oblečení, ale také klíče od dvou vozidel. V dopoledních hodinách následujícího dne nasedl do vozidla Renault, s kterým odjel z areálu,“ uvedla ke krádeži policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Nedaleko Hněvkovic však musel zastavit kvůli prázdné pneumatice. Tu se pokoušel ještě vyměnit, následně však od vozidla utekl zpět do areálu. „Zde do jiného vozidla, tentokrát značky Fiat, ve kterém se nacházelo nářadí za více než sto tisíc korun, naložil ještě připravenou svářečku a odjel,“ dodala dále policejní mluvčí.

Policisté přijali oznámení o vloupání do objektů a odcizení vozidel a po pachateli začali okamžitě pátrat. Podezřelé vozidlo vypátrala hlídka pelhřimovských policistů na silnici první třídy, jak jelo ve směru na Pelhřimov. „Zastavili ho na ulici Zahradní a osmatřicetiletého řidiče zadrželi. Ten odcizené věci policistům vydal. Také obě odcizená vozidla byla zpět vrácena majitelům,“ poznamenala ještě Stanislava Miláčková.

Lustrace ukázala, že muž má s pácháním majetkové kriminality své zkušenosti a má za sebou bohatou trestní minulost. Na konci roku 2015 mu soud uložil nepodmíněný trest odnětí svobody, ze kterého se vrátil letos v červenci. Dále má muž vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel. „Na základě shromážděných důkazů jsme zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže, který byl obviněn ze zločinu krádeže a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uvedl vedoucí oddělení obecné kriminality na pelhřimovském územním policejním odboru Pavel Nováček.