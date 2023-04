Za přípravu vraždy manžela dostala prostitutka Lenka F. ze Žďárska podmínku. Tentýž trest dostali i její pasáci Jiří a Lenka Doležalovi z Nového Veselí na Žďársku. Oba verdikty padly tento týden u Krajského soudu v Brně.

Obžalovaná Lenka F. (vpravo) u Krajského soudu v Brně. | Foto: Deník/Roman Martínek

Rozsudek okomentoval žalobce Jan Fichtner. „S podmínkou pro obžalovanou z přípravy vraždy manžela nesouhlasím, protože jde o nepřiměřeně mírný trest, proto jsem se na místě odvolal v neprospěch obžalované,“ uvedl žalobce.

Lenku F. soud potrestal tříletým odnětím svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Po dobu pěti let by měla být navíc pod dohledem úřadů. Vzhledem k odvolání žalobce se ještě případem bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Podle soudu byla hlavním motivem odstranění manžela snaha získat dítě do své péče. Podle obžaloby ale Lenka F. měla zájem například i o životní pojistku manžela či vdovský důchod. To se ale podle soudu neprokázalo.

Prostitutka ze Žďárska plánovala vraždu manžela. Chtěla dítě do péče a peníze

Vraždu si měla Lenka F. objednat u Doležalových, kteří ji měli likvidaci partnera přislíbit za finanční odměnu. Aby na to žena měla peníze, prodávala své tělo a různé částky dávala Doležalovým. Ti u soudu řekli, že v žádném případě vraždu neplánovali. Z ženy podle soudu jen mámili peníze. Za podvod a obchod s lidmi dostali tentýž trest jako Lenka F., tedy tříletý s podmínkou na pět let. Rozsudek je pravomocný, pokud jde o vinu a trest.

Lenka F. a její známý, u kterého bydlela, ale rozsudek napadli odvoláním, protože požadují po Doležalových vrácení peněz. Lenka F. chce asi 450 tisíc korun, z nichž část měla jít na odměnu za vraždu a část jim dala z výdělku ze sexuálních služeb. Známý se cítí být ze strany Doležalových podveden o asi 750 tisíc korun. Krajský soud jim ale tyto částky v trestním řízení nepřiznal.