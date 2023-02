„Vraždou manžela chtěla získat syna do své péče, po úmrtí manžela jí mohla být vyplacena životní pojistka, získala by vdovský a sirotčí důchod,“ uvedl žalobce Jan Fichtner.

Obžalovaná si na likvidaci manžela měla najmout manželský pár Jiřího a Lenku Doležalových. Za černou práci si měli vzít několik set tisíc až jeden milion korun. „Mělo to vypadat jako nehoda při cestě autem z práce či do práce, nebo jako sebevražda. Lenka chtěla, aby se to stalo, když bude zrovna v práci, aby měla alibi,“ řekla u soudu Lenka Doležalová.

Podle ní jí Lenka F. dlužila peníze, asi 150 tisíc korun, proto si vymyslela legendu o cizincích, kteří jejího manžela zlikvidují, ale musí za to zaplatit. „Nebylo to myšleno vážně. Po nějaké době jsem jí řekla, ať to raději řeší soudně. Proč jsem od ní dál brala peníze? Byla jsem hloupá,“ reagovala Doležalová na otázky předsedkyně senátu Dity Řepkové.

Lenka F. u soudu řekla, že aby měla peníze na vraždu manžela, živila se jako prostitutka na internetu i v nočním baru. „Vydělala jsem asi půl milionu, všechno jsem dala Doležalům,“ svěřila se obžalovaná. O chvíli později na otázky státního zástupce tvrdila, že šlo o mnohem víc peněz. „Věřila jsem, že to jde na tu vraždu, ale pak už jsem to nedávala a chtěla jsem to zrušit. Doležalovi mi ale říkali, že to dám a musím ještě vydělat nějaké peníze.”

Jiří Doležal u soudu odmítl vypovídat. Slyšen byl i bývalý manžel Lenky F., který se měl stát obětí vraždy. „Přišel jsem na to, že má kontakt s jinými muži a má dluhy. Nevěřím, že by mě nechala zabít,“ uvedl před soudem bývalý manžel. Obžalovaná tvrdí, že to nemyslela vážně, ale podle svědků to opravdu chtěla. V její výpovědi jsou rozpory, které nedokázala soudu vysvětlit. Stále dokola opakovala, že peníze Doležalovým platila, protože měla strach, že cizinci, o nichž manželé mluvili, ublíží jí i dětem.

Na vše se přišlo, když jiný přítel, který se s Lenkou F. seznámil na erotické seznamovací internetové stránce zjistil, že plánuje vraždu bývalého manžela a podal trestní oznámení. „Řekla mi, že si objednala vraždu, protože chce dítě do své péče,“ uvedl u soudu svědek. Současně dodal, že je přesvědčen, že se Lenka F. stala obětí vydírání ze strany Doležalových, když z ní jen tahali peníze.

Doležalovi jsou kvůli tomu stíháni pro trestné činy vydírání, obchod s lidmi a podvodu. Zatímco Lence F. hrozí až výjimečný trest vězení, Doležalovým maximálně šest let. „Obžaloba už byla podána. Oba případy jsou vzájemně propojené. Zatímco v případu přípravy vraždy je Lenka F. v postavení obžalované, v druhé věci je jako oběť,“ konstatoval žalobce Fichtner.

Předsedkyně senátu hlavní líčení odročila na duben. Lenka F. totiž u soudu uvedla, že špatně slyší na jedno ucho, proto by chtěla čas na přečtení protokolu a případné připomínky k němu. Soudkyně obžalované vyhověla. Současně řekla, že během příštího hlavního líčení zazní závěrečné řeči a padnout by mohl i rozsudek.