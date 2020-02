Okresní soud v Jihlavě poslal do vězení na sedm let teprve devatenáctiletého Tomáše Talpu z Třebíče, který se na několik let stal postrachem všech řidičů a revizorů v Jihlavě. Jeho agresivita se postupně zvyšovala a nakonec skončila napadením spolužáka v učení a nebezpečným pronásledováním bývalé přítelkyně. Tu dokonce dohnal k zoufalému činu, když ho v sebeobraně několikrát bodla nožem. Neobvyklý a těžko pochopitelný příběh mohl mít ale mnohem fatálnější následky.

„Je to ta věc, s níž jste praštil poškozeného do hlavy,“ zeptal se soudce Pavel Horna obžalovaného a s železnou pásovinou vážící asi jeden kilogram zabalenou v igelitovém pytlíku prašti o stůl tak silně, až to zarezonovalo celou soudní síní.

„Ano,“ odpověděl obžalovaný a na otázkou soudce proč to udělal, odpověděl, že se do něj začal spolužák navážet.

„Choval se povýšeně a měl jsme dojem, že se chce prát,“ odpověděl soudci Talpa. Podle svědků byl poškozený v době úderu k Talpovi otočený zády a ránu do temene hlavy vůbec nečekal. Incident se stal v listopadu 2018 v budově Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě kvůli banálnímu sporu o to, kdo bude používat vrtačku. Poškozený utrpěl čtyřcentimetrovou tržnou ránu. Podle znalců, ale mohl dopadnout daleko hůř. Rozsudek není pravomocný. Talpa se na místě odvolal.Případ tak bude řešit ještě Krajský soud v Brně.

Trest dostal i za pronásledování bývalé přítelkyně a jejího přítele. Podle soudu jim vyhrožoval smrtí. Vše vygradovalo loni v listopadu na autobusovém nádraží v Jihlavě, kde napadl přítele jeho bývalé přítelkyně. Ta se mu snažila v útoku zabránit i za cenu použití nože s čepelí dlouhou asi pět centimetrů. Dívka Talpu několikrát bodla do levé horní poloviny těla. „Chtěl jsem, aby se ke mně vrátila,“ vysvětloval soudu Talpa, který si sám uvědomuje, že jeho agresivita už dosáhla bodu, kdy by se měl léčit.

Kromě napadení spolužáka a incidentu s přítelkyní má Talpa na svědomí nevybíravé napadení několika revizorů a řidičů MHD v Jihlavě. Ještě jako mladistvý v srpnu 2017 napadl postavil před trolejbus, který vyjížděl ze zastávky, čímž donutil jeho řidiče zastavit. Nejdřív přední sklo polil neznámou tekutinou, potom přešel k levému otevřenému oknu a po řidiči a hodil skleněnou láhev. Řidič stačil okno sice zčásti zavřít, ale láhev se o okno rozbila a do trolejbusu vlétlo několik střepů a kovové víčko.

V říjnu 2018 pak poléval revizorku a další lidi nápojem co měl u sebe. Revizorce z ruky vyrazil přístroj na kontrolu jízdenek. Loni v červenci byl znovu přistižen při jízdě „načerno“ u jihlavského Cityparku. Tehdy na další stanici nejprve vystoupil, ale po chvíli se vrátil, po revizorce nejprve hodil plechovku s nápojem a postříkal Okenou.

Talpu poté pronásledoval řidič trolejbusu a snažil se ho zadržet. Když se mu to podařilo, Talpa na něj vytáhl z batohu nunčaky a snažil se ho s nimi praštit. Řidič ránu vykryl a vrátil se do trolejbusu. Talpovi to ale nestačilo a znovu šel do trolejbusu, kde polil Okenou dveře u řidiče a znovu i revizorku. Teprve pak odešel.