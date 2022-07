Devětapadesátiletý muž řádil v chatových oblastech na západě Vysočiny od ledna do června tohoto roku. Loupil tu celkem čtyřikrát. „Ve všech čtyřech případech se dostal na pozemek a vloupal se do rekreačních chat za použití násilí. Odcizit se snažil cokoliv, co bylo možné zpeněžit, ale i zkonzumovat. Odnesl si tak například přímočarou pilu, okružní pilu, příklepovou vrtačku, elektrický hoblík, pásovou brusku, rybářské navijáky a další věci. Odcizené věci se muž snažil po krádeži zpeněžit a peníze používal pro svoji potřebu,“ popsala krajská policejní mluvčí Michaela Lébrová.