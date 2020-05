Policie hledá pachatele, který se vloupal do chaty ve Štítném

Trest odnětí svobody až na osm let hrozí neznámému pachateli, který se vloupal do rekreačního objektu v katastru obce Štítné na Pelhřimovsku. Pachatel u rekreačního objektu nezjištěným způsobem vytlačil dřevěný rám okna a poté vnikl dovnitř. K incidentu došlo v době od 16. do 30. dubna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Attila Racek